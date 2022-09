OB Brand lädt zu Radtour ein

Die nächste Radtour mit Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand startet am Samstag, 10. September, um 13 Uhr am Romanshorner Platz. Bei unbeständigem Wetter können sich die Teilnehmer an dem TAg ab 10 Uhr unter der Telefonnummer 07541 / 203 10 30 erkundigen, ob die Radtour startet oder abgesagt wird, teilt die Stadtverwaltung mit.

Welche Etappenziele auf der Tour angesteuert werden, erfahren die Teilnehmer erst zu Beginn der Tour. Dann erhalten die Radler einen Streckenplan, der die Route ausweist. Begleitet wird der Radtross wieder von Vertretern der Polizei, der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Stadtverwaltung.

Gemeinsam auf dem Fahrrad werden aktuelle und interessante Zielpunkte angesteuert und sachkundig erläutert. Gleichzeitig haben die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit, mit OB Brand direkt ins Gespräch zu kommen. Nach der Rundfahrt sind die Teilnehmer zum Grillen eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Stadt bittet darum, einen Fahrradhelm zu tragen.