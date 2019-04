OB Brand lädt zur Schifffahrt für Senioren

Friedrichshafen (sz) - Oberbürgermeister Andreas Brand lädt am Donnerstag, 9. Mai, und am Donnerstag, 16. Mai, Senioren aus Friedrichshafen zu einer Schifffahrt mit der MS „Graf Zeppelin“ auf dem Bodensee ein.

Seniorinnen und Senioren ab dem 70. Lebensjahr aus Friedrichshafen, den Stadtteilen und den Ortschaften sind laut einer Pressemitteilung der Stadt eingeladen, vergnügliche Stunden auf der MS „Graf Zeppelin“ bei Musik, Kaffee und Kuchen zu verbringen. Die Rundfahrten führen in Richtung Meersburg und Überlingen. An beiden Tagen legt die MS „Graf Zeppelin“ um 14 Uhr im Hafen von Friedrichshafen ab. Bereits ab 13.30 Uhr ist der Zustieg möglich. Die Rückkehr ist gegen 17 Uhr geplant, schreibt die Stadtverwaltung weiter. Das Motorschiff sei mit einem Aufzug ausgestattet, so dass auch gehbehinderte Menschen und Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator teilnehmen können. Die Karten gelten demnach als Verzehrgutschein und weisen Plätze an nummerierten Tischen zu. Die Karten müssen zur Schifffahrt mitgebracht werden.

Die kostenlosen Karten für beide Schifffahrten werden wieder an mehreren Ausgabeschaltern im Foyer des Zeppelin-Museums ausgegeben, und zwar am Donnerstag, 2. Mai von 17.30 bis 19 Uhr. Der Zugang zum Foyer des Zeppelin-Museums ist nur von der Seeseite aus möglich. Außerdem gibt es am Freitag, 3. Mai, ab 8 Uhr kostenlose Karten in den Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach sowie im Bürgeramt in Fischbach. Pro Person gibt es gegen Vorlage des Personalausweises höchstens zwei Karten. Auch Personen, die mehrere Ausweise vorlegen, erhalten nur zwei Karten. Jeder Bürger ab 70 Jahren kann nur an einer Fahrt teilnehmen.