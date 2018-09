Oberbürgermeister Andreas Brand lädt am Mittwoch, 19. September, und Mittwoch, 26. September, zu einem Ausflug mit der MS „Graf Zeppelin“ auf dem Bodensee ein. Senioren ab dem 70. Lebensjahr aus Friedrichshafen, den Stadtteilen und den Ortschaften sind eingeladen, in geselliger Runde einen vergnüglichen Nachmittag bei Musik, Kaffee und Kuchen auf der MS „Graf Zeppelin“ zu verbringen. Die Rundfahrten mit den Schiffen der weißen Flotte führen in diesem Jahr in Richtung Bregenzer Bucht.

Abfahrt der MS „Graf Zeppelin“ ist an beiden Tagen um 14 Uhr im Hafen von Friedrichshafen. Bereits ab 13.30 Uhr ist der Zustieg möglich. Die Rückkehr ist gegen 17 Uhr geplant.

Die MS „Graf Zeppelin“ ist mit einem Aufzug ausgestattet, sodass auch gehbehinderte Menschen und Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator teilnehmen können.

Die Verteilung der kostenlosen Karten für beide Schifffahrten findet in diesem Jahr erstmals im Foyer des Zeppelin-Museums statt. Diesen Wunsch hatten mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer im vergangenen Jahr geäußert.

Die Schiffskarten können zu folgenden Zeiten abgeholt werden: Am Montag, 10. September, von 11 Uhr bis 13 Uhr, im Foyer des Zeppelin-Museums. Der Zugang für die Kartenverteilung ist nur von der Seeseite in das Zeppelin-Museum möglich. Die Karten werden gleichzeitig an mehreren Ausgabeschaltern verteilt. Außerdem gibt es am Dienstag, 11. September, ab 8 Uhr, kostenlose Karten in den Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach sowie im Bürgeramt in Fischbach. Ab Mittwoch, 12. September, werden eventuelle Restkarten dann an der Vorverkaufskasse des Graf-Zeppelin-Hauses von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr ausgegeben. Pro Person gibt es gegen Vorlage des Personalausweises höchstens zwei Karten. Die Karten gelten als Verzehrgutschein und weisen Plätze an nummerierten Tischen zu. Sie müssen zur Veranstaltung mitgebracht werden. Jeder Bürger ab 70 Jahren kann nur an einer Schifffahrt teilnehmen.