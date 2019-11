OB Brand: „Es geht nicht ohne Menschen wie Sie, die Verantwortung übernehmen“

Hiobsbotschaft für die Beschäftigten der Maschinen- und Werkzeugfabrik Kekeisen in Laupheim: Das Traditionsunternehmen sieht sich gezwungen, Ende Juni 2020 zu schließen. Die rund 120 Mitarbeiter verlieren ihren Job.

Man habe lange gekämpft, um diesen Schritt zu verhindern, doch die trostlose Auftragslage lasse keine Wahl, verdeutlichte der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Gebele in einer Pressemitteilung und auf Nachfrage der SZ: „Die Marktsituation hat sich in den letzten Jahren massiv zu unserem Nachteil verändert, so dass ...