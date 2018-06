OB Brand empfängt Rekord-Radler im Rathaus

600 Kilometer in nur zwei Tagen in die Partnerstadt Imperia – eine Rekordfahrt, die ihresgleichen sucht. Oberbürgermeister Andreas Brand lud die Radler des Freundeskreises Uphill in das Rathaus ein und gratulierte ihnen zu dieser sportlichen Leistung, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Bei dem Treffen signierte das Stadtoberhaupt drei Fotobücher (Foto) über das Imperia-Projekt. In dem Buch beschreiben die Radsportler, wie die Idee zu dieser Fahrt entstand, zeigen die Fehlschläge und schließlich die Rekordfahrt. Die signierten Fotobücher sind Geschenke für Carlo Capacci, Oberbürgermeister der Stadt Imperia. Luca Giordano, Vorsitzender des Radsportclubs Imperia, und Nicola Podesta, Kultur Assessore der Stadt Imperia. Die Radler des Freundeskreises Uphill um Roland Hecht (Zweiter von links) planen für 2018 eine weitere Radsportausfahrt nach Imperia. Dann aber nicht als Rekordfahrt, sondern als „normale“ Radtour. Foto: Stadt FN