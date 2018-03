Munir Rasidovic (links, Foto: Stadt FN), städtischer Ehrenbriefträger aus Sarajevo, ist derzeit zu Gast in Friedrichshafen. Oberbürgermeister Andreas Brand (rechts) begrüßte ihn im Rathaus. Rasidovic war laut Stadtverwaltung maßgeblich an der Gründung der Partnerschaft zwischen Sarajevo und Friedrichshafen beteiligt und war viele Jahre lang einer der wichtigsten Ansprechpartner für die Partnerschaft in Sarajevo. Viele Häfler Bürger hat er bei den Reisen nach Sarajevo betreut und ihnen die Geschichte der Stadt und der dort lebenden Menschen nahe gebracht. Für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement um die Entwicklung der Partnerschaft zwischen beiden Städten wurde ihm 2002 der Ehrenbrief der Stadt Friedrichshafen überreicht. Auch heute ist er nach wie vor eng mit Friedrichshafen verbunden. Während seines viertägigen Aufenthalts in Friedrichshafen besuchte er die Eröffnung der Theatertage am See, bei denen auch die Gruppe „justSEE“ aus Sarajevo mit dabei ist, die IBO-Messe und die Ausstellung im Rathaus „Gebt uns Zukunft, keine Almosen“.