OB Andreas Brand hält Weihnachtsansprache

Mit einer Video-Weihnachtsansprache wendet sich Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand am 24. Dezember an alle Häflerinnen und Häfler. In dem rund vierminütigen Video spricht er von Herausforderungen und Zuversicht, von Verbundenheit und Zusammenhalt, wie die Stadtverwaltung vorab mitteilt.

In diesem und wohl auch im nächsten Jahr musste und muss auf Veranstaltungen und viele persönlichen Begegnungen verzichtet werden, schreibt die stadtverwaltung weiter. Auch einen städtischen Jahresempfang werde es nicht geben. „Eine Videobotschaft kann kein Ersatz für das persönliche Gespräch oder das gemeinsame Treffen sein“, betont der Oberbürgermeister. „Umso wichtiger ist es mir, in dieser herausfordernden Zeit einen Gruß an alle Häflerinnen und Häfler zu richten“, sagt Brand.