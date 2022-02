Nur zwei Siege: VfB Friedrichshafen vergeigt Bundesliga-Zwischenrunde

Dresdner Corona-Fälle beeinflussen Häfler Pokalwoche

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen bereiten sich seit Montag auf das Pokalfinale gegen die SVG Lüneburg vor. Ausgetragen werden soll die Begegnung in der Mannheimer SAP Arena am Sonntag, 6. März, ab 16.45 Uhr – auf diesen Höhepunkt fiebern die Häfler hin. Nun aber befinden sie sich in der Warteschleife. Grund sind mehrere Corona-Fälle im Frauenteam des Dresdner SC, das an diesem Volleyballpokalfinaltag vor dem Endspiel der Männer gegen Allianz MTV Stuttgart um den Titel kämpfen sollte. Daraufhin wurde das am Montag geplante Online-Pressegespräch mit Ligavertretern sowie mehreren Gesprächspartnern aller Finalteilnehmer abgesagt und wie es weitergeht, ist nach Angaben der Volleyball-Bundesliga noch offen. „Zum aktuellen Zeitpunkt sind die daraus resultierenden Konsequenzen für die Durchführung des DVV-Pokalfinals am 6. März noch nicht abschätzbar“, teilt Josephine Dörfler, Geschäftsleiterin Medien und Kommunikation, mit. „Selbstverständlich wurden im Vorfeld unterschiedliche Handlungsszenarien für diesen Fall vorbereitet. Doch für die Entscheidung, welche Option nun zum Tragen kommt, sind weitere Gespräche mit allen Beteiligten zu führen. Letztendlich hat die Gesundheit aller Beteiligten oberste Priorität.“ (sz/nib)