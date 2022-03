Nur starke Eltern können helfen

Suchtgefährdete Kinder und Jugendliche brauchen starke Eltern und dabei hilft den Betroffenen der Elternkreis, eine Selbsthilfegruppe. Die Gruppe fängt Angehörige oder auch Freunde auf und die Mitglieder hören sich zu. „Wir sind füreinander da und tauschen unsere Erfahrungen aus“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dabei machten Eltern die Erfahrung, dass Sucht alle gesellschaftlichen Schichten betrifft und sie nicht allein mit der fast unerträglichen Situation sind. Schon seit fast zwei Jahren gibt es die Selbsthilfegruppe, die schon einigen Eltern geholfen habe, besser mit der schwierigen Situation umzugehen.

Da sich jetzt die Pandemieregeln lockern, ist es der Gruppe jetzt wieder möglich, Treffen in Präsenz abzuhalten. Durch die Pandemie sei die Zahl der betroffenen Eltern nochmals gestiegen. Im Elternkreis treffen Betroffene auf Menschen, von denen sie sich verstanden fühlen könnten und wo sie offen über ihre Probleme sprechen und ihre Wut, Enttäuschung, Trauer, Schuldgefühle und Verzweiflung mitteilen könnten, ohne sich mit Vorwürfen auseinandersetzen zu müssen.

Die Eltern in der Gruppe erhalten auch Informationen zur Suchtproblematik. „Nur starke und informierte Eltern können ihren suchtkranken Kindern zur Seite“, so der Elternkreis. Das Treffen findet einmal im Monat von 19 bis 21.30 in Friedrichshafen, Ernst-Lehmann-Straße 26. Nächster statt. Nächster Treff ist am Montag den 4. April.