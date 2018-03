Nur noch Endspiele für Badmintonspieler des VfB

Ein richtig guter Gegner kommt am Samstag in die VfB-Halle. Das Team aus Neubiberg/Ottobrunn belegt in der Tabelle der 2. Badminton-Bundesliga den dritten Platz (19 Punkte). Die Mannschaft ist auswärts stark, hat nur gegen den Ersten Saarbrücken-Bischmisheim 2 und den Zweiten Marktheidenfeld verloren. Beginn ist um 14 Uhr.

Gegen den souveränen Spitzenreiter 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim verlor Neubiberg/Ottobrunn zum Auftakt der Saison nur mit 3:4 und holte einen Punkt. Etwas deutlicher war das Ergebnis gegen Marktheidenfeld (2:5). Alle anderen Spiele in fremden Hallen gewann das Team.

Enges Spiel in der Hinrunde

In eigener Halle gab es ein knappes 4:3 gegen den VfB Friedrichshafen. Es war ein enges Spiel und viele Partien endeten knapp zugunsten von Neubiberg/Ottobrunn, zum Beispiel das erste Herreneinzel. Der Häfler Björn Hagemeister bot Lucas Böhnisch ordentlich Paroli, glich nach einem 1:2-Rückstand aus und verlor den entscheidenden fünften Satz mit 9:11. Auch das zweite Herreneinzel zwischen dem VfB-Spieler Andreas Bühler und dem Neubiberger Julian Edhofer war nichts für schwache Nerven. Bühler lag schon 2:0 in Führung (11:9, 11:9), doch Edhofer konterte und zwang den Häfler in den Entscheidungssatz. Dort behielt er mit 11:8 die Oberhand.

Betrachtet man die Bilanz des Tabellendritten so liegen die Stärken im Herreneinzel I (8:5), im Damendoppel (10:3) und gemischten Doppel (10:2). Gute Werte hat der VfB im Damendoppel (10:3) und gemischten Doppel (8:5). „Ich erwarte eine enge Partie und die Tagesform wird über Sieg oder Niederlage entscheiden“, sagt Mannschaftführer Tobias Arenz.

Der VfB Friedrichshafen muss aber nicht nur dieses Spiel betrachten. Alle fünf ausstehenden Partien haben Endspielcharakter. Da zwischen Platz vier (Dillingen, 17 Punkte) und dem Neunten VfB (14 Punkte) nur drei Punkte liegen, kann sich von Wochenende zu Wochenende alles immer wieder verschieden. Für den VfB bedeutet es, zumindest die Heimspiele für sich zu entscheiden. Dreimal genießt die Mannschaft vom Bodensee Heimrecht, zweimal muss das Team reisen. „Jedes Spiel wird schwer, weil wir bringen müssen. Und die Gegner schenken einem nichts“, betont Arenz.

Das zweite Jahr nach einem Aufstieg ist immer das Schwierigere. Lange Zeit lag der VfB im gesicherten Mittelfeld, nun steht er auf dem ersten Abstiegsplatz. Bis auf Spitzenreiter Saarbrücken-Bischmisheim 2 ist jeder andere Gegner schlagbar. Man muss aber seine Chancen nutzen.