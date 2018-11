Nur noch 30 000 Euro für zehn Gemeinden

Die Kirche muss sparen. Der Haushalt ist zwar mit 2,5 Millionen Euro ausgeglichen, große Sprünge kann die Katholische Gesamtkirchengemeinde (GKG) aber nicht machen. Das ist das Ergebnis der vergangenen Sitzung der Kirchenräte der GKG, die am Dienstag im Haus der katholischen Dienste stattfand.

Sowohl im Frühjahr als auch im Winter lädt der GKG die Kirchenräte wie auch die interessierte Öffentlichkeit ein. Es wird über die einzelnen Tätigkeitsfelder der Kirche berichtet und der Haushaltsplan vorgestellt. Dieser Haushaltsplan für 2019, der einen Umfang von 2,5 Millionen Euro hat, wurde einstimmig beschlossen. Die bundesweit rückläufigen Katholikenzahlen machen auch der Häfler Gesamtkirchengemeinde zu schaffen. Weniger Katholiken bedeutet auch weniger Kirchensteuerzuweisungen.

Für die vergangenen zwei Jahre bedeutet das in Friedrichshafen ein Schwund von 762 katholischen Christen. „Das hört sich im ersten Moment nicht viel an, aber wenn man sich vor Augen hält, dass beispielsweise die Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Schnetzenhausen aus 641 Gläubigen besteht, ist eine komplette Kirchengemeinde weggebrochen“, erläuterte Gesamtkirchenpflegerin Ulrike Weiß. Sie stellte Eckpunkte des Haushaltsplans 2019 vor. „Es wird ihnen vieles bekannt vorkommen, denn je weniger Geld da ist, desto schwieriger wir der Haushaltsplan“, sagt sie dem GKG, was insbesondere, darin begründet ist, dass für viele Bauvorhaben zwar Zuschüsse beantragt wurden, aber noch kein Geld geflossen sei.

„Mit der Kirchensteuer allein, kann die Gesamtkirchengemeinde nicht ihre Aufgaben erfüllen, die in dem Haushaltsplan benannt sind“, sagte Ulrike Weiß. Der Plan setzt sich aus Drittmitteln, in erster Linie Geld der Zeppelin Stiftung, zusammen. Diese werden insbesondere für die Kindergartenarbeit benötigt. Die Kirche übernimmt einen Teil der Kindergartenarbeit, die laut deutschem Gesetz Aufgabe des Staates ist. Der Staat wiederum vergibt einen Teil dieses Betreuungs- und Bildungsauftrags an Dritte, in diesem Fall an Kindergärten in katholischer Obhut.

Geld für Kirchen fehlt

Die GKG ist zur Finanzierung ihrer Kindergärten auf diese Drittmittel angewiesen, davon werden Unterhaltungskosten bestritten, sie werden aber auch für notwendige Sanierungen der Gebäude verwendet. Auch fehlt es noch an Geldern für Kirchengebäude. Ulrike Weiß nannte hier die Friedhofskirche St. Maria in Jettenhausen und die Ailinger Haldenbergkapelle als Beispiele. Beide seien aus liturgischer Sicht von untergeordneter Bedeutung, erfüllten aber auch einen kommunalen Auftrag.

In Jettenhausen dient die Kirche als Aussegnungshalle und die Haldenbergkapelle sei zudem Kriegerdenkmal. Deshalb habe man Zuschüsse über 50 Prozent pro Baumaßnahme von der Stadt erbeten. Trotz der vielen finanziellen Belastungen und auch der Tatsache, dass die GKG auch künftig sparen muss und zunächst notwendige Sanierungen je nach Priorität umsetzen kann, „ist der Haushalt ausgeglichen“, sagt Ulrike Weiß, räumt aber gleichzeitig ein, dass sich die GKG keine großen finanzielle Sprünge leisten können. Für sämtliche zehn Gemeinden, die zur GKG zählen, blieb ein Budget über gut 30 000 Euro. „Das ist nicht viel, es gibt immer wieder Kleinigkeiten zu richten und wenn man diesen Betrag auf alle Kirchen der Gesamtkirche umrechnet, dann bleiben keine Mittel zum Sparen“.

Dekan Bernd Herbinger richtete noch zum Schluss ein Wort an den GKG: „Oft wird über die Kirche geschimpft, auch über die Kirchensteuer, aber letztendliche zahlt nur jeder dritte Katholik, da nur erwerbstätige diese Steuer bezahlen. Trotz aller Kritik, muss auch mal gesagt werden, dass hier in Friedrichshafen ausgezeichnete und vertrauensvolle Arbeit geleistet wird, die auch von der Kirchensteuer bezahlt wird“.