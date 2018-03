Nur keine Langeweile bei Tim Zimmermann

Tim Zimmermann aus Langenargen wird 2018 gleich in zwei hochkarätigen Rennserien an den Start gehen. In Europa feiert der 21-Jährige seine Premiere im bekannten Porsche-Carrera-Cup, zusätzlich ist Zimmermann auch in der chinesischen FRD-LMP3-Series vertreten.

„2018 wird ein spannendes Jahr“, sagt der Rennfahrer und blickt voller Vorfreude auf seine neuen Herausforderungen. Nach zwei spannenden Jahren in der ADAC-TCR-Germany, wo mit rund 330 PS starken Autos gefahren wird, macht Tim Zimmermann in dieser Saison den nächsten Schritt in seiner Karriere. Dabei springt er gleich zweimal in das sprichwörtliche kalte Wasser. Während er in Europa im Porsche-Carrera-Cup seine Premiere im GT-Rennsport feiert, startet Zimmermann parallel in der FRD-LMP3-Series in China und wird dort erstmalig hinter dem Steuer eines Le-Mans-Prototypen sitzen. „Beide Rennserien haben einen hohen Stellenwert und unterstützen mich bei meiner Entwicklung im Rennsport“, sagt der junge Rennfahrer.

485 PS starke Autos

Der bereits seit 1990 ausgetragene Porsche-Carrera-Cup Deutschland hat sich zu einer Talentschmiede entwickelt. Zahlreiche Top-Rennfahrer hat der Markenpokal hervorgebracht. Gefahren wird dort mit einheitlichen Porsche 911 GT3. Die Rennboliden werden von einem 4,0 Liter großen Sechszylinder-Boxermotor mit 485 PS angetrieben. Tim Zimmermann hatte bereits auf dem Hockenheimring die Chance, einen Testtag im Porsche zu absolvieren und zeigte sich begeistert: „Nach zwei Jahren Frontantrieb hat es wieder großen Spaß gemacht, mit einem Hecktriebler zu fahren. Der Porsche hat eine tolle Leistungsentfaltung, es ist ein reinrassiger Rennwagen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinem Team Black Falcon und möchte zu den besten Rookies in meiner Premierensaison gehören“, sagt der Langenargener motiviert.

Sechs Rennen stehen im Porsche-Carrera-Cup bereits fest. Los geht es am 13. April in Oschersleben, es folgen die Rennen am Red-Bull-Ring in Österreich (8. Juni), am Nürburgring (3. August), im niederländischen Zandvoort (17. August), am Sachsenring (7. September) und am Hockenheimring (21. September). Zwei weitere Termine kommen laut Porsche-Homepage noch dazu. Insgesamt beinhaltet der Kalender 16 Läufe an acht Wochenenden. Laut Porsche werden alle fest eingeschriebenen Fahrer unterstützt, die 23 Jahre oder jünger sind. Die Förderung läuft über maximal zwei Jahre und beinhaltet neben Fitnesstests mit individualisierten Trainingsplänen auch Mental- und Medientrainings. Hinzu kommt ein kostenfreier Reifensatz pro Rennwochenende. Neuerungen gibt es laut Homepage auch beim Preisgeld. „Ab 2018 werden die Teams und Fahrer um 550 000 Euro kämpfen – das entspricht einer Steigerung von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.“

Neben den Einsätzen im Porsche zieht es Tim Zimmermann in dieser Rennsaison auch nach Asien. Dort nimmt er an der FRD-LMP3-Series in China teil. Die Rennserie feierte 2017 ihre Premiere und umfasst im zweiten Jahr fünf Veranstaltungen. Der Auftakt sowie auch das Finale finden in Shanghai statt. Zusätzlich ist die Langstreckenserie auf den beiden neuen Rennstrecken in Ningbo und Zhengzhou sowie auf dem Zhuhai-International-Circuit zu Gast.

Die LMP3-Klasse ist als Einstiegsklasse in den Langstreckensport gedacht. Alle Fahrzeuge starten mit V8-Motoren von Nissan. Tim Zimmermann tritt für das Team S&D Motorsport aus Malaysia an. Die Mannschaft hat eine mehr als zehnjährige Erfahrung und ist erstmalig in der FRD-LMP3-Series vertreten. Für Zimmermann wartet damit eine ganz neue Aufgabe in seiner Motorsport-Laufbahn: „Ich bin aktuell noch kein Rennen außerhalb Europas gefahren und bin sehr gespannt auf das Umfeld in China. Der Motorsport erlebt dort einen großen Aufschwung. Die LMP3-Fahrzeuge sind eine tolle Möglichkeit, den Einstieg in den Prototypen-Rennsport zu machen. Ich möchte im Saisonverlauf so viel Erfahrung wie möglich sammeln.“