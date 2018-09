Vor dem siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 ist an der Spitze keine Tendenz festzustellen. Alle Mannschaften, die oben stehen, sind nicht konstant genug. Das einzige Team, das derzeit einen guten Lauf hat, ist der SV Oberteuringen. Nach drei Siegen in Folge ist die Elf von Trainer Michael Krause in Lauerstellung. Ganz anders ist die Situation dagegen am Tabellenende.

Wer hätte vor der Saison gedacht, dass die VfB U23 und der FC Dostluk auf den Abstiegsrängen stehen? Während man bei der zweiten Mannschaft des VfB den Einruck hat, dass die Spieler Einsätze eher als Strafe empfinden und nur halbherzig auftreten, verwundert der Fehlstart des FC Dostluk schon. Drei Niederlagen in Folge, 270 Minuten torlos und nun zwei Gelb-Rote Karten in der Partie gegen Ailingen. Berkay Eköz und Ibrahim Altinkaynak sind beim Heimspiel gegen den VfB II nicht dabei. Eine deutliche Schwächung des Teams. „Wir haben nicht unverdient gewonnen. Die drei Punkte tun der Mannschaft gut und wir lösen uns etwas vom Tabellenende. Aber das ist nur der Anfang. Wir müssen nachlegen“, sagte Ailingens Trainer Steve Reger nach dem 1:0-Sieg gegen Dostluk. Die nächste Aufgabe wird nicht einfacher. Die TSG ist beim SV Oberteuringen zu Gast. „Wir können uns die Gegner nicht aussuchen. Es ist ein Derby und der Ausgang eher ungewiss“, betont Reger.

Dass am siebten Spieltag der 14. den 13. erwartet ist nichts Besonderes. Ungewöhnlich sind aber die Teams, die gegeneinander antreten. Der FC Dostluk, ein Punkt, 2:9 Tore empfängt die VfB U23, drei Punkte, 5:17 Tore. Zwei Mannschaften, die vor der Saison stärker eingeschätzt wurden. Bei der zweiten Mannschaft des VfB liegt es an der Einstellung. Nach dem Rücktritt von Trainer Wolfgang Fluhr übernimmt vorläufig Co-Trainer Oliver Senbeil das Team. Die Verantwortlichen lassen sich Zeit, einen Nachfolger zu finden. Für beide Mannschaften, Dostluk und VfB U23, ist die Partie am Sonntag ein Schlüsselspiel. Ein Unentschieden hilft niemandem. Nur drei Punkte bringen ein Team weiter. „Für uns wird es ein ganz schweres Spiel, weil Dostluk zu Beginn einer Saison aufgrund von Urlaub immer schlecht startet und danach kommt die Mannschaft mit großen Schritten“, sagt VfB-Abteilungsleiter Dalibor Buspanovic.