Null Punkte für die Volley Youngstars

Die Friedrichshafener Volleyballtalente haben am Wochenende die Niederlagen 19 und 20 kassiert. Eine Woche vor Ostern mussten sie sich am Sonntag den „alten Hasen“ des TSV Grafing mit 0:3 (19:25, 21:25, 24:26) geschlagen geben. Enger als gegen den routinierten Zweitliga-Spitzenreiter war die Partie am Samstag, im Endeffekt verloren die Volley Youngstars aber auch das Gastspiel beim TV Bliesen. Nach mehreren knappen Sätzen jubelte Bliesen über einen 3:1-Erfolg (23:25, 24:26, 27:25, 22:25). Damit warten die Youngstars auch nach 25 absolvierten Begegnungen weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

Sowohl in Bliesen als auch gegen Grafing verloren die Volleyballer des Bundesstützpunktes letztlich zu häufig den Spielfaden. „Die Konsequenz, den Sack am Satzende zuzumachen, hat leider an beiden Tagen gefehlt“, resümierte Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar. „Wir waren in vielen Elementen phasenweise sehr gut, aber in anderen Phasen eben nicht.“ Erschwerend kam hinzu, dass die Youngstars aufgrund von Verletzungen und einer Maßnahme der Jugendnationalmannschaft personell eingeschränkt waren. Fünf Spieler fehlten, sodass unter anderem Mittelblocker Pascal Zippel als Diagonalspieler agierte. Die ungewohnte Position sei laut Zippel „sehr interessant“ und „weitaus anstrengender als gedacht“ gewesen.

Mimmenhausen wahrt Minimalchance

Trotz der deutlichen 0:3-Pleite gegen Grafing war Stützpunktleiter Ralf Hoppe mit der Leistung der Youngstars zufrieden. „Unsere Jungs haben heute gegen den kommenden Meister gespielt und sich gut gewehrt. Glückwunsch an Grafing.“ Eine entscheidende Rolle nahm der Grafinger Zuspieler Fabian Wagner ein, der bereits seine 14. Goldmedaille in dieser Saison bekam. Für die Gratulation zum Titel in der 2. Bundesliga ist es aber noch etwas zu früh. Beispielsweise der TSV Mimmenhausen könnte den Ersten noch überflügeln. Diese Minimalchance wahrte Mimmenhausen am Sonntag, in Bliesen gewann der Tabellenvierte souverän mit 3:0 (25:10, 25:22, 25:20).