Nüchtern und trotzdem blau ins neue Jahr

Einen guten Rutsch ins neue Jahr: Diesen Wunsch hätte ich wohl besser nicht so wörtlich genommen. Aber schließlich kann ja nicht jeder davon berichten wie es ist, komplett nüchtern und trotzdem blau den Jahreswechsel zu begehen. Wie es dazu kam?

Idylle pur

In diesem Jahr haben wir uns mit Freunden dazu entschlossen, gemeinsam in einer Hütte am Waldrand Silvester zu feiern. Im Ofen prasselte bereits das Feuer und wir waren gerade fertig, den Tisch für das bevorstehende Raclette zu beladen. Also schnappte ich mir ein Glas Bowle und macht mich auf den Weg zu den Männern nach draußen ans Lagerfeuer.

Sturz wie im Comic

Ohne einen einzigen Schluck Alkohol getrunken zu haben, zog es mir auf der Treppe die Füße weg. Die restlichen Stufen nahm ich mit dem Allerwertesten glücklicherweise ohne schlimmere Blessuren. Das Bowle-Glas überstand den Flug halbvoll in die Luft gestreckt und mein Hintern schillert seither in den schönsten Blautönen! Auf ein farbenprächtiges und gesundes 2023 – passen Sie gut auf sich auf!