Notfallsanitäter bekommen Rechtssicherheit

Der Deutsche Bundestag hat am vergangenen Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, das für die Notfallsanitäter eine erhebliche Erleichterung für ihre tägliche Arbeit mit sich bringt und ihnen die langersehnte Rechtssicherheit im Rahmen ihrer Tätigkeit gibt. Lothar Riebsamen (CDU), Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, ist glücklich über die Entscheidung: „Mit der Änderung wird den Notfallsanitätern ermöglicht, für das Zeitfenster bis zum Eintreffen des Arztes, rechtssicher Heilkunde auch invasiver Art ausüben zu dürfen, wenn sie dies in der Ausbildung erlernt haben und es dringend erforderlich ist“, sagt der Abgeordnete des Bodenseekreises.

Nach der aktuellen Gesetzeslage befindet sich der Notfallsanitäter bis zum Eintreffen des Notarztes immer in der Zwickmühle, da der Notfallsanitäter nicht zur Heilkundeausübung befugt ist. Das bleibt dem Arzt vorbehalten. Er ist aber meist als Erster vor Ort. Das heißt im konkreten Fall: Hilft der Notfallsanitäter dem Patienten, wie er es erlernt hat, um dessen Leben zu retten, geht diese Hilfe über seine Befugnis hinaus. Mitunter macht er sich dabei strafbar und muss sich juristisch im Nachhinein über den rechtfertigenden Notstand vor einer Strafbarkeit wegen Körperverletzung „retten“. Hilft er aber nicht, kann er wegen unterlassener Hilfeleistung belangt und in Haftung genommen werden.

Die neuen Regelungen sind im Gesetz zur Reform der Medizinischen Assistenzberufe (MTA-Reformgesetz) enthalten und treten bereits an dem Tag in Kraft, an dem das Gesetz verkündet wird. Dies sollte in den nächsten Wochen der Fall sein, da jetzt nur noch der Bundesrat dem Gesetz zustimmen muss.