Notbetreuung in Schulen und Kitas wird erweitert

Das Kultusministerium hat aufgrund des aktuellen Bund-Länder-Beschlusses darüber entschieden, dass ab Montag, 27. April, die Notbetreuung zur Entlastung der Eltern mit Präsenzpflicht am Arbeitsplatz erweitert wird. Der zunächst eingeschränkte reguläre Unterrichtsbetrieb an den Schulen soll dann ab Montag, 4. Mai, schrittweise wieder aufgenommen werden. Für Friedrichshafen heißt das laut einer Mitteilung der Stadt, dass es ab kommenden Montag voraussichtlich einen deutlich höherer Bedarf an Notbetreuung an Schulen und Kindertagesstätten geben wird.

Bisher seien etwa 70 Kinder betreut worden, deren Eltern in Berufen der kritischen Infrastruktur tätig sind. Welche Berufe dazu gehören, hat das Kultusministerium hat in seiner Corona-Verordnung definiert.

Alle 14 Häfler Schulen und alle 45 Kindertagesstätten würden ab kommender Woche die Notbetreuung anbieten. Werden an einzelnen Standorten nur vereinzelt Kinder betreut, können Gruppen zusammengelegt werden. Ob ein Kind in die Notbetreuung darf, entscheiden die jeweiligen Schul- und Einrichtungsleitungen und deren Träger, heißt es weiter. Ab Montag, 27. April, können laut Mitteilung auch Schüler der siebten Klassen in der Notbetreuung aufgenommen werden sowie Kinder, deren Eltern zwar nicht in kritischer Infrastruktur arbeiten, jedoch einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und für den Arbeitgeber als unabkömmlich gelten.

Wie bisher auch, können Kinder mit einem Formular für die Notbetreuung angemeldet werden. Das Formular zur Beantragung der Notbetreuung sei den neuen Voraussetzungen angepasst und den Eltern über die Schulen und Einrichtungen und unter www.friedrichshafen.de/notbetreuung zum Herunterladen zur Verfügung gestellt worden.

Für die Notbetreuung werden ab Montag, 27. April, laut Stadt wieder die regulären Gebührensätze für Kindertagesstätten erhoben, für Schulkinder gelten die Betreuungsgebühren des Betreuungsvereins.

Ab Montag, 4. Mai, soll der eingeschränkte Schulbetrieb zunächst für die dies- und nächstjährigen Abschlussklassen wieder aufgenommen werden. Stufenweise soll in den Präsenzunterricht eingestiegen werden und es wird eine Kombination aus Präsenzunterricht und Unterricht zu Hause sein. Der Unterrichtsbeginn soll, wenn möglich, flexibel gestalten werden, um Stoßzeiten zu vermeiden, ebenso wie die Pausen. Die gängigen Hygieneregeln gelten auch in den Schulen. Die Grundschulen sollen laut Land später mit Klasse 4 starten.

Die Schülerbeförderung passen Stadtverkehr Friedrichshafen und Bodensee-Oberschwaben Verkehrsbund Bodo bedarfsgerecht an, heißt es weiter. Es würden zu den Schülerbeförderungszeiten verstärkt Linien eingesetzt werden. Älteren Schülern wird empfohlen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen. Ab Montag, 4. Mai, gibt es wieder Schulmittagessen. Davor werden Eltern gebeten, ihren Kindern Essen in die Notbetreuung mitzugeben.