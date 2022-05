Nostalgische 1. Mai Stimmung am See

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt, des am 31. Oktober 2021 neu gegründeten Häfler Boogie Hasen e.V., sorgten mehrere Paare bei strahlendem Sonnenschein für viel Stimmung und versetzten das Publikum zurück in die goldenen 50er Jahre.

Im vergangenen Herbst haben sich einige Boogiebegeisterte in Friedrichshafen unter dem Motto „Wir wollen tanzen“ versammelt, um zusammen mit ihrem erfahrenen und qualifizierten Trainerpaar (Trainer B & Kursleiter; ehemalige 2. der Weltrangliste) das coole Tanzen für alle in und um Friedrichshafen zu ermöglichen, bei denen es auf die Musik von Elvis, Bill Haley & Co. in den Beinen zuckt.

Zum Boogie-Woogie – dem ursprünglichen Rock´n´Roll der 50er Jahre – gehört natürlich auch Petticoat und Pomade, wobei der Spaß am Tanzen im Vordergrund steht. Im Gegensatz zum „großen Bruder“ Rock´n´Roll, bei dem die Akrobatik im Vordergrund steht, geht es beim Boogie-Woogie vorrangig um das Tanzen auf und mit der Musik und gibt so den Tänzerinnen und Tänzern die Möglichkeit, sich individuell und lässig zu bewegen.

Bei den Häfler Boogie Hasen haben die Mitlieder viel Gelegenheit auch außerhalb des Clubtrainings zu tanzen. Mehrfach im Jahr finden clubinterne Übungsabende statt.

Nach dem ersten erfolgreichen Einsteiger- und anschließenden Aufbaukurs von Januar – April diesen Jahres, konnten die Häfler Boogie Hasen innerhalb eines halben Jahres ihre Mitgliederzahl bereits verdoppeln und freuen sich auf weitere neue Gesichter.

Nach den Sommerferien gibt es wieder die Möglichkeit selbst das Boogie-Woogie Tanzen zu lernen.

Die nächsten Gelegenheiten für eine Zeitreise zusammen mit den Häfler Boogie Hasen zurück in die goldenen 50er Jahre gibt es beim Stadtteilfest Allmannsweiler (25. Juni) und der Tattoo Convention (09./10. Juli).

Weitere Infos unter www.Boogie-FN.de oder unter info@Boogie-FN.de