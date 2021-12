Nordstadt-Areal der Katholischen Kirche am Nahwärmenetz

Im Vorfeld der Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses der Gesamtkirchengemeinde haben Ratsmitglieder die Gelegenheit ergriffen, die neue Nahwärmestation in der Häfler Nordstadt in Augenschein zu nehmen. Dies teilt das Katholische Verwaltungszentrum Friedrichshafen mit.

Bereits im Dezember 2012 unterzeichnete die Gesamtkirchengemeinde den Wärmeliefervertrag mit dem Stadtwerk am See. Im Sommer 2021 sind die Leitungsarbeiten in der Katharinenstraße aufgenommen worden. Am 29. November erfolgte der Anschluss für das Haus der Kirchlichen Dienste, den Kindergarten, das Pfarrhaus und die Kirche. Klaus-Dieter Fischer und Michael Amann vom Stadtwerk am See erläuterten die Funktionsweise der Anlage, die mit einem Blockheizkraftwerk (BHKW) sowie zwei beeindruckenden Wassertanks ausgestattet ist. Zwei zusätzliche konventionelle Gaskessel stellen sicher, dass auch bei Ausfall des BHKW oder in Spitzlastzeiten genügend Wärme angeliefert wird. Da mit der Anlage zusätzlich Strom erzeugt wird, werde der Primärenergiewert von 1,1 auf erhebliche 0,5 abgesenkt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Anlage sei auf rund 300 Haushalte ausgelegt und helfe insgesamt jährlich 350 Tonnen Kohlendioxid einzusparen. Michael Amann betonte, wie wichtig es war, die Kirche als Ankerkunde zu gewinnen, um die Nahwärmeversorgung in der Nordstadt voranzutreiben. Dekan Bernd Herbinger freut sich, dass die Gesamtkirchengemeindeeinen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Schöpfung leisten kann.