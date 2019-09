Norbert Gstrein liest „Als ich jung war“

Norbert Gstrein wird am Montag, 7. Okotber, im Kiesel im k42 um 20 Uhr aus seinem neuen Roman „Als ich jung war“ lesen. Franz wächst im hintersten Tirol auf. Er ist Studienabbrecher, Skilehrer, Hochzeitsfotograf – bis bei einer Hochzeitsfeier die Braut ums Leben kommt. Was hat das mit ihm zu tun? Was damit, dass er nur Wochen zuvor am selben Ort ein Mädchen geküsst hat? Vor diesen Fragen flieht er bis nach Amerika und arbeitet im Winter als Skilehrer in den Rocky Mountains. Doch dann stirbt auch dort jemand. Der 1961 in Tirol geborene und in Hamburg lebende Schriftsteller Norbert Gstrein gilt als eleganter Stilist deutscher Sprache. „Als ich jung war“ gilt als beeindruckender, sprachlich bestechend und erzählerisch raffiniert gearbeiteter Roman.