Nonstop um den Bodensee: Zwei Segler schaffen Umrundung für besondere Botschaft

85 Seemeilen in zwei 4,23 Meter langen Booten: Die beiden 18-jährigen Max Gasser und Elias Fauser sind von Sonntag bis Montag einmal komplett um den Bodensee gesegelt, und zwar für den guten Zweck. Im Kampf gegen Mikroplastik im Bodensee unterstützen sie mit ihrer Bodensee-Umrundung nämlich das sogenannte „Blue Lakes“-Projekt der Bodensee-Stiftung und des Global Nature Fund. Damit werden laut Stiftungswebiste „Kommunen, Initiativen und Bürgerinnen und Bürger, die mit dazu beitragen wollen, das Müllaufkommen und die Ursachen von Mikroplastik am Bodensee zu reduzieren“, gefördert.

Die beiden jungen Segler rufen nun Spenderinnen und Spender dazu auf, je fünf erreichte Seemeilen mit einem Betrag nach eigener Wahl das Projekt und die Segelchallenge zu unterstützen.

Es ist ideal, wenn wir durch eine sportliche Herausforderung Aufklärung leisten können. Elias Fauser

„Als Segler kommen wir dem Wasser sehr nahe und sind uns deshalb besonders über den Zustand bewusst. Aus meiner Sicht ist es ideal, wenn wir durch eine sportliche Herausforderung Aufklärung und Verbesserung leisten können“, beschreibt Elias Fauser die Motivation der beiden auf ihrem Social-Media-Kanal „sailing.for.climate“ auf Instagram.

Eigentlich mindestens zwei Tage geplant

Eigentlich hatten die zwei Segler mindestens zwei Tage für ihre Tour eingeplant, wie ebenfalls aus ihrem Social Media-Account hervorgeht. Doch am Ende ging jetzt alles schneller als gedacht. Gasser und Fauser kamen bereits Montagmorgen wieder in ihrem Starthafen Konstanz mit ihren Laser-Jollen an. 150 Kilometer haben sie insgesamt zurückgelegt. Laut SWR, der die beiden begleitete, wurden sie dabei durch ein Beiboot mit Essen und Trinken versorgt.