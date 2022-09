Wollten noch schnell den Zug erwischen: Zwei 67-Jährige klettern über geschlossene Schranke

Zwei 67-Jährige haben am Mittwochvormittag einen geschlossenen Bahnübergang am Haltepunkt Konstanz-Wollmatingen überquert. Der Zug Richtung Engen leitete eine Schnellbremsung ein, verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, wollten zwei kanadische Staatsangehörige nur noch schnell den Zug erreichen, kletterten über die geschlossene Schranke und überquerten anschließend den Bahnübergang.

Die aus Konstanz einfahrende SBB in Fahrtrichtung Engen leitete eine Schnellbremsung ein. Eine alarmierte Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz stellte die 67-jährige Frau und ihren gleichaltrigen Begleiter wenig später in der noch am Haltepunkt stehenden SBB, heißt es im Polizeibericht.

Die beiden dürfen später weiterfahren

Weiterfahren durften die beiden zunächst nicht, stattdessen erfolgte eine Anzeigenaufnahme auf der Dienststelle. Anschließend setzten die beiden ihre Reise nach Allensbach fort.

Verletzt wurde durch den Vorfall laut Polizei niemand, auch kam es zu keinen Verspätungen im Bahnverkehr. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.