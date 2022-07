Noch Plätze frei im Sommerferienprogramm AKApulko

Zwei Wochen voller spannenden Entdeckungen, Bewegung und Kreativität für Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren rund um das Seemooser Horn. Herrlich am See gelegen dürfen die Kinder gemeinsam mit jungen, erfahrenen Kursleitenden täglich von 8 bis 16 Uhr sich an Neuem ausprobieren. „Sie erleben intensiv die Natur, sind kreativ tätig und powern sich aus“, heißt es in einer Pressemitteilung. Gebucht wird wochenweise, wobei es nur noch ein paar Plätze in der ersten Woche gibt vom 1. bis zum 5. August.

An Morgen-Programm gibt es neben den bewährten vhs-Kursen wie Graffiti, Segeln, YouTuber werden, Filmemachen und Segeln auch Neues. Beim Stand-Up-Paddeling ist Spaß auf dem Wasser angesagt, bei Hockey lernt man Schuss- und Passtechniken. Für kreative Kinder gibt es zwei Kurse, bei denen man neue Zeichentechniken ausprobieren kann. Bei einem geht es vor allem um digitale Möglichkeiten an iPads, beim anderen Kurs um Zeichentricks auf Papier.

Nach einer Mittagspause mit leckerem Essen aus der MTU-Kantine geht es mit vielseitigen, täglich wechselnden Aktivitäten weiter. Kooperationen mit der Zeppelin Universität, dem Spielehaus, dem Kreismedienzentrum Bodenseekreis, dem Württembergischen Yacht-Club e.V. und weiteren Häfler Sportvereinen ermöglichen der vhs-FN viele wechselnde Angebote.

AKApulko wird von der vhs-FN veranstaltet und findet in Kooperation mit dem Sportclub PSG, der ZF Friedrichshafen AG, der Rolls-Royce Power Systems AG und dem Landratsamt Bodenseekreis statt.