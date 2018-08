Noch mehr Tempo 30? Das bringt die Beschränkung auf Hauptverkehrsstraßen

Es dauerte nicht lange, bis die ersten Kritiker die Pläne stark kritisierten. Im April 2017 stellte das Umweltbundesamt die Forderung auf, Tempo 30 auf allen Straßen innerhalb einer Stadt einzuführen und die bisherige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zu ersetzen.

„Wie der Verkehr möglichst gefahrlos und flüssig läuft, kann vor Ort besser entschieden werden als von einem Bundesamt", erklärte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, damals im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Und auch im Bundesverkehrsministerium waren die Pläne auf wenig Gegenliebe gestoßen. Abgebaut wurden von der Bundesregierung dagegen die Hürden für eine Einführung von Tempo 30 vor Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen oder Krankenhäusern.

Das Umweltbundesamt führt gleich mehrere Gründe an, die für eine Reduzierung auf Tempo 30 sprechen. Ein Verfechter für die Beibehaltung bisheriger Regelungen ist dagegen der ADAC. "Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit ist nach Ansicht des ADAC weder aus Sicherheits- noch aus Umweltgründen zielführend", so Ulrich Klaus Becker. Vizepräsident für Verkehr.

So begründen ADAC und Umweltbundesamt ihre Ansichten

Sicherheit im Verkehr

Die Experten sind sich einig: je geringer die Geschwindigkeit, desto kürzer der Bremsweg und desto weniger stark die Aufprallgeschwindigkeit und dadurch die Schwere von Unfällen, zum Beispiel bei Kollisionen. Auch würden Autofahrer bei niedrigeren Geschwindigkeiten ihr Umfeld deutlich besser wahrnehmen, und so beispielsweise Gefahrenquellen besser erkennen, so das Umweltbundesamt im Rahmen der Studie "Wirkungen von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen". Das Argument, andere Verkehrsteilnehmer durch geringere Geschwindigkeiten zu schützen, führen die Entscheider von Städten und Gemeinden immer wieder an, wenn es darum geht, Tempo 30 an speziellen Straßenzügen einführen zu wollen.

Der ADAC hält in seiner Untersuchung "Tempo 30 – Pro & Contra" dagegen. Demnach habe eine Begrenzung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit oder das Aufstellen von Schildern keine zwangsläufige Auswirkung auf die Unfallhäufigkeit. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sei Tempo 30 in Wohngebieten zwar grundsätzlich sinnvoll. Auf Hauptverkehrsstraßen sollte das Argument aber nicht angewandt werden, da hier vor allem bauliche Gestaltungen oder Ampeln entscheidenden Einfluss auf die Verkehrssicherheit hätten. Nur in begründeten Ausnahmefällen - der ADAC nennt als Beispiel ein hohes Aufkommen von Radverkehr - sollte Tempo 30 geprüft werden.

Verlagerung des Verkehrs

Für den ADAC ist klar: Wird die Geschwindigkeit auf einer Hauptverkehrsstraße auf 30 km/h gedrosselt, verliert sie an Attraktivität. Die Folge: Autofahrer würden dann auf andere Strecken ausweichen, vor allem, um Zeit zu sparen. Es entstünde Schleichverkehr, auch durch Wohngebiete, mit negativen Folgen für die dortigen Anwohner.

Dem gegenüber stellt das Umweltbundesamt Studien, wonach Tempo 30-Anordnungen in den vorhandenen Untersuchungen nicht zur Zunahme des Verkehrs auf Schleichwegen geführt hätten. Da die Fallzahlen jedoch recht gering seien, sollten in der Verkehrsplanung Vorplanungen zu möglichen Verkehrsverlagerungen berücksichtigt werden. Essentiell sei aber, die Attraktvität der Hauptverkehrsstraßen für den Durchgangsverkehr beizubehalten, so der Rat der Experten.

Lärm

Macht die Geschwindigkeit einen Unterschied beim Thema Lärm? Zahlreiche Städte und Gemeinden in der Region argumentieren bei der Ausweitung von Tempo 30-Regelungen damit, entsprechende Lärmaktionspläne umsetzen zu wollen.

Der ADAC argumentiert speziell mit dem Fahrverhalten der Autofahrer. Es gebe hinsichtlich das Lärms, den ein Fahrzeug verursache, kaum einen Unterschied, wenn der Fahrer mit 30 km/h im dritten Gang oder mit 50 km/h im vierten Gang unterwegs sei. Im Gegenteil: Hohe Drehzahlen mit entsprechend stärkerer Lärmentwicklung würden sich besonders häufig beim Beschleunigen in den niedrigen Gängen ergeben. Studien in Berlin hätten gezeigt, dass der Unterschied zwischen Tempo 30 und 50 bei lediglich rund zwei Dezibel liege, das Gehör würde dies gar nicht wahrnehmen.

Dem widerspricht die Studie des Umweltbundesamts. Zwar betrage die Lärmminderung (je nach untersuchter Stadt) lediglich einige wenige Dezibel, doch sei längst erwiesen, dass diese Pegeldifferenzen für den Menschen bereits wahrnehmbar seien. Zudem sollten auch die bei Tempo 30 deutlich geringeren Pegelschwankungen berücksichtigt werden. Das Argument des ADAC, wonach die Drehzahl einen großen Einfluss auf den Straßenlärm hätte, widerlege eine Studie aus der Schweiz. Demnach, so die Experten des Umweltbundesamts, würden die Fahrzeugeigenschaften wie die Reifen oder der Motortyp eine größere Rolle spielen.

Schadstoffe in der Luft

Die Zusammenhänge zwischen dem Schadstoffausstoß und der Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge seien komplex und schwierig nachzuweisen, so das Umweltbundesamt. Die wenigen Studien, die der Behörde vorliegen, kämen allerdings zu dem Schluss, wonach vor allem dann die Luft sauberer gehalten werden könnte, wenn der Verkehrsfluss beibehalten oder sogar verbessert werden kann.

Der ADAC stellt die Gleichung auf: Je stärker ein Fahrzeug beschleunigt, desto mehr Schadstoffe entstehen. Und je konstanter die Geschwindigkeit gehalten wird, desto niedriger ist der Ausstoß. Optimal sei daher der Betrieb eines Fahrzeugs bei niedriger Drehzahl in einem hohen Gang. Bei gleichmäßiger Fahrt mit Tempo 50 ist deshalb die Schadstoffemission sogar geringer als bei Tempo 30. Der ADAC stützt sich dabei unter anderem auf eine Studie der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg aus dem Jahr 2011.

Dies bedeute, dass speziell auf Hauptverkehrsstraßen mit gut aufeinander abgestimmten Ampeln die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h zu einer Erhöhung der Schadstoffe führen könnte. Muss ein Auto dagegen häufiger bremsen und wieder anfahren, zum Beispiel in Wohngebieten oder Gebieten mit der Vorfahrsregelung "Rechts vor Links", führe Tempo 30 zu einem geringeren Ausstoß.

Verkehrsfluss

Verursacht Tempo 30 längere Fahrzeiten, Staus und volkswirtschaftliche Kosten? Nein, sagt das Umweltbundesamt in seiner Studie und bezieht sich dabei auf einige Fallbeispiele. Zwar würden in der Praxis längere Reisezeiten von bis zu vier Sekunden je 100 Meter Weg gemessen. Allerdings hätten sich große Schwankungen an den untersuchten Strecken ergeben. Im Idealfall kann der Verkehrsfluss sogar besser sein: Werden beispielsweise Ampelschaltungen auf veränderte Höchstgeschwindigkeiten angepasst (Stichwort "Grüne Welle"), könnten der Verkehrsfluss und damit die Akzeptanz gebessert werden, da gleichmäßiges Fahren erleichtert würde.

Den Einfluss von Kreuzungen und Ampeln sieht auch der ADAC. Je häufiger ein Fahrzeug bei Rot halten muss, desto geringer ist der Einfluss der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf die Reisezeit. Die vom Verkehrsclub durchgeführten Versuche auf mehreren Strecken hätten zum Teil gravierendere Zeitunterschiede zu Tage gebracht. Bei geringem Verkehrsaufkommen verzögert sich die Fahrtdauer demnach um bis zu zwei Drittel, wenn dsa Fahrzeug mit 30 km/h unterwegs ist.

Weniger Unfälle? Weniger Lärm? Weniger schlechte Luft? Über die Auswirkungen von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen wird viel diskutiert. (Foto: Archiv)

Akzeptanz

Die Akzeptanz der Tempo 30-Regel ist in der Praxis oft nicht gegeben. Oft wird Tempo 30 ignoriert oder bewusst missachtet, wie Beispiele aus Biberach oder Westerheim zeigen. Noch gravierender zeigt sich die fehlende Einsicht, wenn Verkehrsteilnehmer wissen, wann sie Gas geben dürfen und wann sie vorsichtig fahren sollen. Analysen aus Markdorf haben gezeigt, dass viele Fahrzeuge unmittelbar nach den bekannten, stationären Blitzern wieder schneller als die erlaubten 30 km/h fahren. "Ich bin beim Thema Tempolimit mittlerweile einigermaßen desillusioniert, obwohl ich noch nie große Illusionen hatte“, sagte der Markdorfer Bürgermeister Geord Riedmann dazu.

Die an den betroffenen Straßen lebenden Anwohner dagegen würden das Thema "Tempo 30" überwiegend positiv aufnehmen, argumentiert das Umweltbundesamt. Befragungen in mehreren deutschen Städten hätte ergeben, dass vor allem der geringere Lärmpegel zu einer spürbaren Verbesserung der Lage führe und sich die Betroffenen demnach deutlich wohler fühlen würden. Auch die durch 30 km/h beeinflusste Verkehrssicherheit trage dazu bei, dass die Akzeptanz der Maßnahmen bei vielen groß sei.

Wie stark der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) unter der Diskussion leidet, ist umstritten. Das Umweltbundesamt geht in seiner Studie darauf ein und räumt ein, die Beeinträchtigungen für Busse und Bahnen durch mehr Tempo-30-Abschnitte berücksichtigen zu müssen. Wirtschaftliche Aspekte müssten genauso geprüft werden wie die Lage und die Abstände der Haltestellen oder Fahrgastwechsel, die die Reisezeit im ÖPNV verlängern könnten.

Durch mehr Tempo 30-Bereiche müssten Fahrpläne angepasst und neu justiert werden, beklagt der ADAC. Mehr Fahrzeuge und dadurch mehr Fahrer im ÖPNV wären von Nöten, die Kosten würden steigen und mittelfristig auf den Kunden abgewälzt. Die Folge: Die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel könnte leiden.

Kontroverses Thema

Große Relevanz wird dem Thema in der Großen Koalition nicht beigemessen. Im 175 Seiten starken Koalitionsvertrag der Regierungsparteien vom März 2018 werden Tempolimits, Ausweitungen weiterer Tempo-30-Bereiche oder vergleichbare Maßnahmen nicht erwähnt.

Nur 30 km/h auf großen Straßen in der Innenstadt – da bekommt so mancher Autofahrer sicher schlechte Laune. Doch die Städte Ulm und Neu-Ulm setzen mancherorts auf das Konzept. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.