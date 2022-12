Noch kein gemeinsames Zielbild: Bei ZF wird weiter über Jobgarantien und Investitionen gestritten

Ein gemeinsames Zielbild zur mittelfristigen Sicherung des Standorts und der Beschäftigung – das wollten Betriebsrat und Arbeitgeber bei ZF eigentlich bis spätestens Ende 2022 vereinbaren. Der Termin ist nicht zuhalten, wie am Dienstag bei einer Betriebsversammlung in der Messe deutlich wurde.

Akute Sorgen um seinen Job beim größten Arbeitgeber in der Region muss sich wohl trotzdem keiner machen. Beide Seiten streben eine schriftliche Vereinbarung im kommenden Jahr an.

Der Weg zum Zielbild ist im Tarifvertrag Transformation festgeschrieben, der im Juli 2022 unterzeichnet wurde und unter anderem eine Jobgarantie bis Ende 2022 enthält.

Die meisten deutschen ZF-Standorte haben bereits Vereinbarungen erarbeitet, in Eitorf (Nordrhein-Westfalen) droht eine Werksschließung. Für die rund 10.000 Beschäftigten am Konzernsitz in Friedrichshafen steht die Einigung noch aus.

Fünf Fixsterne vorgestellt

Bei der gemeinsamen Versammlung der Betriebe N (Produktion) und Z (Zentrale und Forschung) am Dienstag in der Messe hat Z-Betriebsratschef Franz-Josef Müller für seinen Bereich zumindest „fünf Fixsterne“ vorgestellt, auf die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer geeinigt haben.

Demnach soll Friedrichshafen ein Forschungs- und Entwicklungsleitwerk für autonomes Fahren, Elektroantriebe sowie Innovation und Technik bleib

en. Beide Seiten streben eine „stabile Beschäftigung innerhalb eines Korridors“ bis zum Jahr 2028 an.

Ein weiteres Thema ist die Offenheit der Arbeitnehmerseite bei neuen, flexibleren Arbeitszeitmodellen und die gemeinsame Überzeugung, dass in den Standort Friedrichshafen investiert werden muss.

Im Betrieb Z geht es dabei unter anderem darum, künftig mit Blick aufs mobile Arbeiten geteilte Arbeitsplätze einzurichten. Zudem fordern beide Betriebsräte ein neues Ausbildungszentrum und verstärkte Anstrengungen, um die Kolleginnen und Kollegen bei den Themen Elektrotechnik und Software weiterzubilden.

Wir haben uns aufgemacht, elektrisch zu werden. Achim Dietrich

Der fünfte Stern betrifft laut Müller „Kultur und Führung“. Man sei sich einig, die divisions- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Laut Betriebsratschef plane man bis zum 1. April eine Einigung für den Betrieb Z zu erzielen.

Voraussichtlich bis Ende 2025 ausgelastet

Einen solchen Zeitplan gibt es für den Betrieb N nicht, sagt der dortige Betriebsratschef Achim Dietrich, der auch die Arbeitnehmervertretung des Gesamtkonzerns leitet. Die Themen seien in seinem Bereich ähnlich.

In der Produktion gehe es darum, E-Antriebe dauerhaft am Bodensee in Serie zu fertigen. „Wir haben uns aufgemacht, elektrisch zu werden“, sagt Dietrich. Bis Ende 2025 sei man aller Voraussicht nach ausgelastet. Es gelte jetzt, den Blick auf die Jahre danach zu richten.

Knapp 4000 ZFler waren zur gut vierstündigen Versammlung gekommen, die in der Vorweihnachtszeit vom Werksorchester musikalisch umrahmt worden ist. Dabei betonte der Betriebsrat nach eigenen Angaben, wie wichtig es gewesen sei, sich letztlich mit Erfolg für die Wiederbelebung der Rentnerweihnachtsfeier im GZH stark gemacht zu haben.

Der scheidende Vorstand Wilhelm Rehm, der unter anderem für Nutzfahrzeugprodukte verantwortlich ist, nutzte die Gelegenheit, sich von der Belegschaft zu verabschieden. Vorstandschef Wolf-Henning Scheider, der ZF ebenfalls zum Jahresende verlässt, war nicht bei der Betriebsversammlung.