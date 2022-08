Noch ist im Bodenseekreis keine Tigermücke aufgetaucht

Die Experten und Behörden geben zur Zeit noch Entwarnung für den Bodenseekreis „Zur Verbreitung der Asiatischen Tigermücke im Bodenseekreis liegen uns keine Informationen vor“, schreibt Katrin Rochner, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Tübingen. Auch der Bodenseekreis hat keine Informationen über Sichtungen dieser gefährlichen Stechmückenart.

Immer wieder wurden in der Vergangenheit – vor allem in dem feuchten Sommer des vergangenen Jahres – diese eingeschleppten Mücken auch hierzulande beobachtet. In diesem Jahr ist das anders. „Es ist davon auszugehen, dass so manche vermeintliche Sichtung auf die Fehlklassifizierung von Laien zurückgeht“, schreibt das Landratsamt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Geeigneter Lebensraum

Grundsätzlich sei aber zu sagen, dass der Bodenseeraum klimatisch für die Tigermücke Aedes albopictus ein geeigneter Lebensraum sei und es vermutlich nur eine Frage der Zeit ist, bis sie sich dauerhaft bei uns ansiedele. „Wenn sich bestätigt, dass es in Konstanz eine Population des Insekts gibt, wird das sicher auch nicht mehr lange dauern“, sagt Robert Schwarz, Sprecher des Landkreises.

Das Landratsamt betreibt kein eigenes Monitoring oder Mücken-Management. Wenn jemand aber eine verdächtige Mücke findet, kann sie oder er diese an den Mückenatlas schicken. Der Mückenatlas braucht weitere Einsender aus dem Bodenseeraum. Dort wird die Art der Mücke bestimmt, unter anderem durch PCR-Untersuchungen, und man bekommt auch eine Rückmeldung über das Ergebnis. Die Bestimmung ist kostenlos abgesehen von den Portokosten für das Verschicken.

Landesgesundheitsamt gibt Hilfen

Auch Gerhard Kersting, Geschäftsführer des Naturschutzzentrums Eriskirch, hat keine Tigermücken wahrgenommen. „Ich habe auch nichts von Sichtungen gehört. Aufgrund der extremen Trockenheit und des niedrigen Pegels des Bodensees gibt es bislang kaum irgendwelche Stechmücken im Eriskircher Ried oder in anderen Gebieten in Oberschwaben. Er verweist auf das Landesgesundheitsamt, das Hilfestellungen gibt, wenn doch einmal solche Mücken gesehen werden.

So bedrohlich sieht die Tigermücke in Übergröße aus. Das Modell steht im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt. (Foto: Uwe Jauß)

„Für viele Menschen sind sie ein lästiger Begleiter des Sommers: Mit den nun steigenden Temperaturen sind wieder die ersten Stechmücken unterwegs. In den vergangenen Jahren konnte sich auch die asiatische Tigermücke – ein möglicher Überträger von tropischen Krankheitserregern wie dem Dengue- oder Chikungunya-Virus – weiter in Baden-Württemberg ausbreiten“, schreibt das Gesundheitsamt des Landes.

Aggressiv und tagaktiv

Der Klimawandel begünstige durch mildere Winter und höhere Sommertemperaturen die Überwinterung und Vermehrung der Mücke. „Besonders die wärmeren Regionen unseres Landes sind aufgrund ihrer klimatischen Verhältnisse jetzt schon bevorzugte Räume der Tigermücke“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha in Stuttgart. „Mittlerweile sind die aggressiven und tagaktiven Tiere nicht nur entlang der Rheinebene zu finden, sondern wurden in den letzten Jahren auch in Stuttgart, in der Stadt Heilbronn, in den Landkreisen Heilbronn, Esslingen, Ludwigsburg sowie im Rems-Murr-Kreis nachgewiesen. Schwerpunkte sind nach wie vor Regionen im Land, in denen es im Sommer sehr heiß wird. Das Übertragungsrisiko von exotischen Viren durch die Asiatische Tigermücke auf den Menschen ist aktuell dennoch sehr gering.“

Ausbreitung der Tigermücke seit 1979

Die Asiatische Tigermücke kann mit ihrem Stich tropische Krankheiten wie das Zika- oder Dengue-Virus übertragen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Tigermücke in Deutschland tropische Viren überträgt, ist derzeit sehr gering. „Denn bei uns ansässige Tigermücken müssen sich erst selbst mit dem Virus infizieren, das kann erst erfolgen wenn ein Reiserückkehrer gestochen wird bei dem diese Viren im Blut zirkulieren. Anschließend braucht es bestmöglich heiße Tage und tropische Nächte damit sich das Virus in der Stechmücke vermehren kann“, sagt Xenia Augsten von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage in Speyer (KABS).

Es braucht also einige Voraussetzungen die zusammenkommen müssen, ein bodenständiger Krankheitsfall durch Tigermücken ist daher unwahrscheinlich, kann aber laut KABS nicht mehr vollkommen ausgeschlossen werden.

Verbreitung vermeiden

Um eine Verbreitung der Tigermücken zu vermeiden sollten mögliche Brutstätten in den Sommermonaten entfernt werden. Tigermücken nutzen zur Eiablage jede Wasseransammlung. Kleine Wasseransammlungen auf dem Balkon, im Hof, Garten oder in Gießkannen sollten vermieden, Untersetzer von Blumentöpfen oder Kästen, herumliegendes Kinderspielzeug, aber auch Regentonnen sollten verschlossen, entleert oder beseitigt werden.

Gabriele Stadler, Mitarbeiterin der Firma Icybac, versprüht auf der Veranda eines Wohnhauses den biologischen Mückenbekämpfungsstoff B.t.i. (lat.: Bacillus thuringiensis israelensis). Das Unternehmen, eine Tochter der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur biologischen Stechmückenbekämpfung (KABS), kümmert sich um die Bekämpfung der Stech- und Tigermücke. (Foto: Uwe Anspach)

„Im Vergleich zur einheimischen Stechmücke ist die Asiatische Tigermücke mit einem halben bis einem Zentimeter zierlich – sie ist kleiner als eine 1-Cent-Münze. Der Name „Tigermücke“ ist ein wenig irreführend: Das Tier ist tiefschwarz mit weißer Musterung am ganzen Körper. Ein gutes Erkennungsmerkmal ist der weiße Streifen auf dem Hinterkopf und Rücken.