Von Fabian Riesterer

Eine Frau kauft in VS-Schwenningen ein Haus. Die 180 000 Euro kommen beim Verkäufer jedoch nie an, weil ein Anwalt sie veruntreut. Nun wurde er vor dem Villinger Amtsgericht verurteilt.

„Ich habe ein schreckliches Jahr hinter mir“, sagt am Donnerstag die 60-jährige Sozialpädagogin, die in dem Prozess vor dem Villinger Amtsgericht als Geschädigte vernommen wird. Im Mai 2015 erwirbt sie mittels eines notariell beglaubigten Kaufvertrags ein Haus in VS-Schwenningen.