Noch immer Probleme mit Unitymedia im Südwesten

Es begann am Freitag: In den Häfler Ortsteilen Ailingen und Kluftern sowie in Markdorf, Riedheim und Bermatingen waren einige hundert Kunden von Unitymedia ohne Internet und Telefon.

Das hatte der Internet- und Telefonanbieter auf Anfrage von Schwäbische.de bestätigt, nachdem einem Kunde die Störung in Kluftern aufgefallen war. Betroffen sind offenbar sämtliche Internet- und Telefondienste.

„Nicht in unseren Händen“

Laut einer Sprecherin von Unitymedia handelt es sich um eine Glasfasergroßstörung. „Da es sich um eine angemietete Glasfaser bei einem anderen Unternehmen handelt, liegt die Reparatur oder Entstörung nicht in unseren Händen“, heißt es weiter.

Betroffen sind offenbar Kabelkunden in den Ortsteilen Ailingen und Kluftern, Markdorf mit Riedheim und Bermatingen. „Darunter sind einige hundert Unitymedia- Kunden“, so die Sprecherin weiter. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass auch Kunden anderer Anbieter von Störungen betroffen sind.

Keine Schätzung

Daher will Unitiymedia auch keine Schätzung abgeben, wann der Fehler behoben wird. Schwäbische.de berichtet, sobald die Anschlüsse wieder funktionieren.

Am Wochenende blieb das Problem bestehen: Die Störungskarte zeigte bis zum Sonntag nicht nur am See, sondern auch an anderen Orten im Südwesten Verbindungsprobleme an. Eine erneute Anfrage an Unitymedia blieb bisher unbeantwortet.