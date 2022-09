Noch freie Plätze für geführte Wanderung auf demAilinger Panoramaweg

Das Gemeindepsychiatrische Zentrum Friedrichshafen (GPZ) lädt für Dienstag, 6. September, zu einer geführten Wanderung auf dem Ailinger Panoramaweg ein. Dafür stehen kurzfristig noch Plätze zur Verfügung.

Dem GPZ ist es laut Pressemitteilung gelungen, den Autor des „Friedrichshafener Wanderbuchs“, Rainer Barth, für die Führung zu gewinnen. Er wird unterwegs Einblicke in die Entstehung der Landschaft geben, historische Hintergründe schildern und bei guter Sicht das Alpenpanorama detailliert erklären. Die Wanderung ist eine Veranstaltung im Rahmen des neuen Projektes „Offenes Haus – in der Mitte von Friedrichshafen“ des GPZs, das von der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen unterstützt wird. Eine Teilnahme ist sowohl für extern Teilnehmende als auch für Beschäftigte und Nutzer der Maßnahmen im GPZ möglich.

Treffpunkt ist um 9.45 Uhr in Ailingen vor dem Rathaus. Die Wanderzeit beträgt zweieinhalb bis drei Stunden. Anmeldung und Informationen im GPZ unter Telefon 07541/4094140, werktags zwischen 9 und 15 Uhr oder per E-Mail an n.braun@gpz-fn.de. Detaillierte Infos gibt es unter www.gpz-fn.de/aktuelles/news. Eine Teilnahme ist auch spontan möglich.