Noch freie Plätze beim Stadtrallye-Workshop des Medienhaus am See

Das Medienhaus am See bietet in Kooperation mit dem CJD-Friedrichshafen in den Sommerferien einen Actionbound-Workshop an: Am Montag und Dienstag, 5. und 6. September, jeweils von 9 Uhr bis 13 Uhr im Ausguck. Der Workshop ist kostenlos und für Kinder und Jugendliche von zehn bis 15 Jahren geeignet. Es wird mit der App Actionbound eine digitale Stadtrallye über Friedrichshafen mit ortsbezogenen Rätseln und Aufgaben entwickelt. Gefragt sind Teamwork, Kreativität und eine große Portion Neugier. Eine Anmeldung ist nur für beide Termine möglich. Diese sollte mit Angabe der Kontaktdaten im Erdgeschoss an der Information oder telefonisch unter 07541/203-53500 erfolgen. Mehr Infos über www.medienhaus-am-see.de