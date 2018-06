Dieses Jahr ist die „Outdoor“ die weltweit führende Fachmesse für den Outdoor-Bereich zum letzten in Friedrichshafen zu Gast. Doch bevor die Messe nach München umzieht, haben sich die Veranstalter noch ein besonderes Genussstück einfallen lassen. Zum ersten Mal gab es das „Outdoor Midsummer Festival“ an der Uferpromenade. An mehreren Ständen konnten Besucher in die Outdoor-Welt hineinschnuppern.

Die Firma Gibbon hatte eine ganze Anzahl ihrer Slacklines gespannt, auf denen jedermann seinen Gleichgewichtsinn auf die Probe stellen konnte. Während Anfänger bei ihren ersten Versuchen, auf diesen Bändern zu balancieren, gewöhnlich sehr schnell wieder Bodenkontakt herstellen, schaffen es erfahrene und trainierte Könner, längere Zeit auf dem Band zu balancieren .

Die aktuellen Inline-Skate Produkte des Herstellers K2 wurden von der Inline Skate Academy vorgestellt. Hier konnte man nicht nur einmal in die Schuhe steigen, sondern sie auch unter Anleitung ausprobieren und sich wertvolle Tipps zur Anwendung geben lassen. Damit war es auch Anfängern vergönnt ohne blaue Flecken, Schrammen und peinliche Bremsversuche an der nächsten Laterne das Laufen auf Rädern zu versuchen.

Nebenan konnte man sich bei Six Feet an der Kunst des Stand-Up-Paddlings versuchen. Dabei war es praktisch, dass der Bodensee gleich hinter dem Stand begann. So konnten Interessierte sich mit Board und Paddel auf das Wasser begeben und erste Versuche in der Kunst des Stehpaddelns durchführen.

Der Outdoor-Ausrüster Vaude hatte seinen aufblasbaren Kletterfelsen mitgebracht, auf dem man sich, mit professioneller Kletterausrüstung gesichert, ohne Angst vor Stürzen hoch arbeiten konnte. Für erfahrene Kletterer natürlich kinderleicht, wer aber noch keine Erfahrung mit Kletterwänden hat, sollte auch das nicht unterschätzen.

Ein Bulle fällt auf

Tatonka hatte einen elektrischen Bullen aufgestellt, der zwar nichts mit den Produkten des Outdoor-Ausrüsters zu tun hatte, aber dennoch ein starker Anziehungspunkt war und auch akustisch deutlich aus dem Rahmen fiel. Verantwortlich dafür zeichnete Ramon, der nicht nur das Steuerpult bediente und Rock-Musik zum Bullenritt auflegte, sondern auch zu jedem Reiter Sprüche rausklopfte die jeden Jahrmarktsprecher in den Schatten stellten. Auffiel der Stand vom ClimbAID. Dabei handelt es sich nämlich nicht um einen Hersteller, sondern um ein humanitäres Projekt. Diese Non-Profit-Organisation aus der Schweiz ist nicht nur in ihrem Heimatland aktiv, sondern auch im Libanon. Dort ist sie mit einem Laster unterwegs, an den eine Kletterwand gebaut wurde und besucht damit Flüchtlingslager.

Vor der Musikmuschel war das Freiluft-Kino installiert worden, wo sich Outdoor-Begeisterte Abenteuer-, Extremsport- und Wildnisfilme ansehen konnten. Große Mengen von Besuchern und bewunderten Aufnahmen von waghalsigen Ski-Abfahrten bis zu kühnen Surf- und Tauchgängen. Während am Samstag die European Outdoor Film Tour an der Reihe war, wurde am Sonntag die Ocean Film Tour gezeigt.

Der große Besucherandrang zeigt, dass die Veranstalter den Nerv des Publikums getroffen haben. (odm)