Noch bis Donnerstag kann für das E-Fahrzeug gespendet werden

Ein neues Elektro-Einsatzfahrzeug möchte der DRK-Ortsverein Friedrichshafen anschaffen und hofft für die Finanzierung auf Spenden. Seit Mittwoch, 13. April, mobilisieren die Einsatzkräfte zwei Tage lang in einer gemeinsamen Aktion ihre Netzwerke, um möglichst viele Unterstützer zu finden, teilt das DRK mit.

Gleichzeitig wirbt der Ortsverein im Internet um Spenden. Noch bis Donnerstag, 14. April, 23.59 Uhr, kann über die Crowdfunding-Plattform betterplace.org für das Elektrofahrzeug gespendet werden.

Spenden über WirWunder

Unterstützung kommt bereits von der Sparkasse Bodensee, die das DRK mit seiner Aktion auf ihre Spendenplattform „WirWunder“ aufgenommen hat, auf der sie gemeinnützige Initiativen in der Bodenseeregion unterstützt. Dort verdoppelt die Sparkasse alle Einzelspenden bis zu einer Höhe von maximal 50 Euro und gibt jeweils nochmal dieselbe Summe dazu, bis das für die Aktion festgelegte Gesamtbudget für alle Initiativen von 10 000 Euro erreicht ist. Die Gruppe, die zuerst die meisten Spenden bekommt, profitiert also am meisten.