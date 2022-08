NN Theater in Bildern: Odysseus und sein Abenteuer im Großen Zelt

Endlich wieder Theater. Live und in Farbe – mit einem NN Theater in gewohnter Bestform. In diesem Jahr haben sie Odysseus gegeben, gelebt und gespielt. Der Trojanische Krieg ist zu Ende und das Ensemble des Theater macht sich auf, um als Odysseus, Circe, Skylla, die Sirenen, als Zyklopen, als Penelope und gar als die Götter selbst, ihrem Publikum die Irrfahrt des listigen Griechen nahe zu bringen.

Wie immer überzeugen die Darstellerinnen Irene Schwarz und Christine Per, die Darsteller Michl Thorbecke und Oliver Schnelker sowie Bernd Kaftan, der nicht nur in die Tasten greift, sondern auch als heiliges Rind des Sonnengottes Helios ein gute Figur macht.

Mit viel Witz und Charme, mit ausgefeilter Mimik, einem mitreißendem Schauspiel und nicht zu vergessen, ausgefeiltem Bühnenbild haben sie es wieder geschafft: das Publikum staunt, lacht und freut sich jetzt schon auf das kommende Jahr. Das NN Theater übrigens auch, wie die Darsteller am Ende des Stücks versicherten, während sie anhaltenden Applaus und Standing Ovation bekommen.