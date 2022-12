Niveauvoller Leistungsvergleich beim SC Markdorf

Junge Fußballtalente aus der Region haben sich beim SC Markdorf gemessen. Beim Leistungsvergleich Ende November waren am Start: Die Gehrenberg-Talente des Förderzentrums Markdorf, das MTU-Leistungszentrum des VfB Friedrichshafen, die Fördergruppe des FV Ravensburg sowie die Bodensee Fußballakademie.

Wiederholung geplant

Gespielt wurde am Vormittag mit den Jahrgängen 2012/2013 und am Nachmittag mit den Jahrgängen 2010/2011. Die Kinder boten den zahlreichen Zuschauern einen tollen Fußball. Die durchweg positive Resonanz der Zuschauer und der teilnehmenden Vereine stimmte die Organisatoren zufrieden. „Eine tolle Sache für die Kinder, sich auf diesem Niveau zu messen. Der nächste Leistungsvergleich ist bereits in Planung“, so Ewald Schmid, Sportlicher Leiter der Gehrenberg-Talente.

Talentierte Jungen und Mädchen dürfen sich gerne für ein Probetraining anmelden: per Mail (info@gehrenbergtalente.de) oder per Telefon (0171/4904942). Weitere Informationen gibt es online unter www.gehrenbergtalente.de