Nissan-Fahrerin übersieht Vorfahrtsregel

Rund 5000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 17 Uhr an der Einmündung Schillerstraße/Kirchstraße ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Nissan nach links in die Kirchstraße ein und übersah dabei den Renault eines von links kommenden 44-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Am Nissan wird der Sachschaden auf 1500 Euro, am Renault auf 3500 Euro geschätzt.