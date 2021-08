Nina Caesar-Selimovic ist neue Vorsitzden der SPD-Kluftern

Die SPD-Kluftern hat Nina Caesar-Selimovic einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ihr Ziel sei, in ihrer neuen Funktion verstärkt für für Demokratie zu werben und junge Menschen für diese Politik zu begeistern, schreibt die SPD-Ortsgruppe in einer Pressemitteilung.

Als neues Mitglied konnte sie sogleich Ekkehard Reich begrüßen. Ortschaftsrat Reich begründete seinen Schritt unter anderem mit der für Deutschland und Europa vorbildlichen Geschichte der SPD, den beeindruckenden sozialpolitischen Lebenswegen der Klufterner SPD-Mitglieder Wolfgang Sigg und Heinz Wunderwald und dem außerordentlichen Engagement für Umwelt und Naturschutz seines Ratskollegen Bernd Caesar, wie es in der SPD-Mitteilung weiter heißt.

Nach acht Jahren als Vorsitzender will sich Willi Eggler zukünftig um die Vereinskasse kümmern, Schriftführer wurde Heinz Wunderwald, stellvertretender Vorsitzender blieb Bernd Caesar.

Wolfgang Sigg berichtete von den aktuellen Arbeit der Friedrichshafener Gemeinderatsfraktion. Unter anderem habe sie sich stark gemacht für den Kauf des Flughafengeländes durch ein städtisches Unternehmen, um im Rahmen des Insolvenzverfahrens des Flughafens Spekulanten den Zugriff auf das 160 Hektar große Gelände zu verwehren und den Einfluss der Stadt auf die Nutzung zu stärken. Ziel sei ein 60-prozentiger Anteil der Stadt und 40-prozentiger Anteil des Bodenseekreises. Auch der Beschluss des Gemeinderats zum Umbau der Friedrichstraße folge in allen wesentlichen Punkten dem Planungsvorschlag seiner Fraktion, teilt die SPD Kluftern mit.

Stadtrat Werner Nuber bekräftigte die enge Zusammenarbeit des mitgliederstarken Häfler Ortsvereins mit den Klufterner Sozialdemokraten und verwies auf den bewährten „Salon Rouge“, über den die Sozialdemokraten mit Bürgern und Experten zu einer breiten Auswahl von Themen ins Gespräch kommen.

„Seit über vier Jahrzehnten machen wir in Kluftern soziale und grüne Politik unter dem Motto: Eine grüne Partei braucht es hier nicht“, so Ortschaftsrat Bernd Caesar, der damit die Grundwerte des Ortsvereins auf den Punkt brachte. Klimapolitik und Verkehrswende häten Rückenwind bekommen. Vieles habe umgesetzt werden können. „Mehr könnte es sein, wenn es so manche Bremser in den Verwaltungen nicht gäbe“, sagt Caesar. Es sei „ein Unding“, so Caesar weiter, wenn die Einrichtung von zwei Bushaltestellen im Gewerbegebiet Kluftern Süd und in Markdorf bei den Firmen Wagner und Weber sechs Jahre und mehr dauern soll. „Die Busse fahren schon lange, halten aber an diesen wichtigen Punkten nicht. Da sitzen die Bremser in der Leitung des Stadtverkehrs und im Regierungspräsidium“, so Caesar.