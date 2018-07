Nimmerrichter hat sein Wein-Diplom in der Tasche

„Diese Vielfalt zu erleben und zu genießen, ist einfach phantastisch.“ Der Leiter der Volkshochschule Friedrichshafen, Niko Nimmerrichter, hat seiner Berufung, Weinwissen zu vermitteln, eine weitere Steigerung verliehen – und die Graduierung zum „Weinakademiker“ erfolgreich absolviert.

Bei der größten Weinschule des Kontinents, der Weinakademie Österreich, im zweiten Jahrgang des Schweizer „Diploma in Wines and Spirits“ hat jetzt Niko Nimmerrichter, der Leiter der Häfler Volkshochschule, seine Prüfung zum „Weinakademiker“ erfolgreich abgeschlossen. Mit ihm wurden zehn weitere neue Absolventen aus der Schweiz, Deutschland, Italien und Liechtenstein in das internationale Weinnetzwerk der Weinakademiker aufgenommen – zum Teil Winzer und Sommeliers, aber auch Quereinsteiger wie Nimmerrichter.

In den deutschsprachigen Ländern gibt es insgesamt 450 Weinakademiker. Vor drei Jahren, im April 2007, startete diese berufsbegleitende, internationale Weinausbildung erstmals in der Schweiz auf dem Campus der Hochschule Wädenswil. Dort hat sich -- „quasi fast vor der Haustür“ -- Nimmerrichter gleich eingeschrieben. Partner dieser Ausbildung sind die Weinakademie Österreich und der britische Wine & Spirit Education Trust als internationaler Lizenzgeber. Das „Diploma in Wines and Spirits“ ist die weltweit etablierteste Ausbildung im Weinhandel und gilt als Vorstufe zur renommierten Master of Wine Qualifikation. Was andere aus beruflichen Gründen betreiben, ist bei Nimmerrichter private Leidenschaft: auf sein eigenes zeitliches und finanzielles Budget nahm der Weinliebhaber die Ausbildungsblöcke in Wädenswil, Rust/Österreich, Brixen/Italien und Geisenheim/Deutschland an den jeweiligen Hochschulen auf sich -- zuhause weiterbüffeln inbegriffen, vornehmlich in Robinsons 1000seitigem „Oxford Weinlexikon“. Neben weltweitem Weinwissen ging es unter anderem auch um Marketing, Weinbereitung, Geografie, Geologie, Klimakunde, besondere Weinlagen, um Schaumweine, gespritete Weine (Portwein, Sherry und andere) und Destillate – ein weites Feld.

Eine Herausforderung entsprechend, waren auch die Prüfungen. Da hieß es Stellung beziehen in Blindverkostungen oder in Aufsatzform. „Für mich ist Wein als Kulturgut faszinierend. In der Weinwelt spiegelt sich auch geschichtliches und politisches Geschehen wider“, sinniert der Weinakademiker. Seit 15 Jahren baut Nimmerrichter das Angebot an Weinseminaren an der VHS Friedrichshafen auf und aus.

Gutes Netz aufgebaut

Das Besondere daran: „Wir sind nicht marktgebunden und können unabhängig interessante Experten einladen.“ Sein Netz an Kontakten habe sich durch die Ausbildung zum Weinakademiker jetzt wieder erweitert, freut sich der VHS-Leiter. Übers Jahr verteilt gibt es bei der Volkshochschule Friedrichshafen sowohl Basisseminare für Einsteiger als auch Einführungen in spezielle Regionen sowie Sonderthemen für Weinenthusiasten. Selbst Weinabende im privaten Kreis können gebucht werden. Und was hat der Experte selbst Neues entdeckt in seiner Diploma-Ausbildung? „Die Champagne“ lautet die spontane Antwort. „Und, dass man dieses prickelnde Getränk auch mal ohne besonderen Anlass öffnen kann.“

Schließlich könne man die Champagne in wenigen Stunden erreichen und vor Ort entdecken, „dass man auch schon für 13,50 Euro einen ganz beachtlichen handwerklich hergestellten Champagner erwerben kann“. Es kommt eben nicht nur auf Geschmack und ein feines Näschen an. (hke)