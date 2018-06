Von Donnerstag, 28. September bis Dienstag, 3. Oktober wird das „Jazz & More Festival“ im Fallenbrunnen stattfinden. „Ein Festival mit Alleinstellungsmerkmal“, sagt Jürgen Deeg vom Häfler Kulturbüro, denn neben Konzerten gibt es Musikerworkshops und Filme im Kino Studio 17. Als international bekanntester Künstler wird Nils Landgren erwartet.

Das Festival unterteilt sich in drei Bereiche. Zum einem sind da die Instrumental-Workshops für Trompete mit Daniel Nösig, Saxofon mit Alexander „Sandi“ Kuhn, Gitarre mit Christoph Neuhaus, Klavier/Keyboard, mit Thomas Bauser, Bass mit Jens Loh und Schlagzeug mit Axel Pape. „Die Referenten hatten wir bereits im vergangenen Jahr verpflichtet“, sagt Jürgen Deeg. Anmeldungen zu vereinzelten Workshops seien noch bis Montag möglich. Ein weiterer Workshop mit dem Schwerpunkt Gesang wird von der Stuttgarter Jazzsängerin Barbara Bürkle angeboten. Sie eröffnet zusammen mit Christoph Neuhaus, Martin Meixner und Axel Pape die Konzertreihe des Festivals. Ab 20.30 Uhr sind sie in der Foodbar Amicus live zu hören.

Am darauffolgenden Freitag spielt das Duo Vincent Peirani (Akkordeon) und Emile Parisien (Saxofon). Mit Nils Landgren ist es dem Kulturbüro und der Zeppelin-Universität gelungen, einen ganz „Großen“ der Jazz Szene zu verpflichten. Vor seinem Auftritt am Samstagabend zusammen mit Michael Wollny am Piano spricht der Jazzposaunist „über sich, seine musikalischen und außermusikalischen Aktivitäten als Sänger, Musikproduzent und Festivalleiter. Nach einem Künstlergespräch, das von dem Kulturjournalisten der Süddeutschen Zeitung, Oliver Hochkeppel, moderiert wird, wird die Filmdokumentation „Do your own thing“ über den Ausnahmemusiker gezeigt. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss findet das Konzert mit Michael Wollny statt.

Weiter geht es am Sonntag mit Younee, einer südkoreanischen Pianistin, die Klassik, Jazz, Pop und Rock auf gefühlvolle Weise miteinander verbindet. Das Jon Irabagon Quartett wird am Montagabend zeigen, dass sie jeden Jazzstil - ob hot oder cool, Tradition oder Moderne - miteinander vereinbaren. Den Abschluss der Konzertreihe gibt das New Jazzport Orchestra am Dienstagmorgen um 11 Uhr im Casino-Kulturraum. Bei guter Witterung findet das Konzert im Biergarten der Foodbar Amicus statt. Alle Konzerne beginnen jeweils um 20.30 Uhr.

Im Kino Studio 17 werden zwei Filme zu sehen sein, die sich thematisch in das Jazzfestival einfügen. „Born to be blue“ am Donnerstag, 28. September, und am Freitag 29. September, zeigt das Leben und musikalische Wirken von Jazzmusiker Chet Baker mit Ethan Hawke in der Hauptrolle. Am Sonntag, 1. Oktober, und am Montag, 2. Oktober, steht die ungewöhnliche Lebensgeschichte des französischen Musikers Michel Petrucciani im Mittelpunkt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

„Das komplette Programm der Festivaltage sowie die Eintrittspreise sind unter www.kulturbuero-friedrichshafen.de zu finden. Der Festivalpass „Jazz Abo 3 aus 4“ bietet ermäßigten Eintritt zu drei von vier Abendkonzerten nach freier Wahl. Zudem erhält man bei Besuch des Kino Studios 17 ermäßigten Eintritt. Tickets können online unter www.reservix, an der Kasse im Graf Zeppelin Haus und an der Abendkasse erworben werden. Veranstaltungsorte sind für die Workshops die Zeppelin Universität und für die Konzerte, Filme und das Künstlergespräch das Kulturhaus Caserne. Beginn der Konzerte ist jeweils um 20.30 Uhr. Die Filme beginnen jeweils um 18 Uhr.

Jazz & More“ findet von Donnerstag, 28. September bis einschließlich Dienstag, 3. Oktober im Fallenbrunnen 17, statt Die dreitägigen Workshops mit den Schwerpunkten Gesang, Trompete, Saxofon, Gitarre, Klavier/Keyboard, Bass und Schlagzeug beginnen am Freitag, 29. September, um 11 Uhr. Die Teilnahmegebühren hierfür betragen 95 Euro (ermäßigt 66,50 Euro).

Anmeldungen (bitte unbedingt das Instrument angeben) sind noch bis Montag, 25. September per E-Mail möglich an

kulturbuero@friedrichshafen.de