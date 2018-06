Nikolauskirche: Ai Yoshida spielt beim Orgelherbst

Das Abschlusskonzert des diesjährigen Häfler Orgelherbstes findet am Samstag, 26. September, ab 20 Uhr in der Nikolauskirche in Friedrichshafen statt. An der Orgel ist Ai Yoshida zu hören.

Die japanische Organistin spielt dabei Werke aus verschiedenen Epochen an der Woehl-Orgel. Sie studierte in Tokio und Lübeck Orgel- und Kirchenmusik. Die mehrfache Preisträgerin lebt heute in Italien und ist Organistin in Pontresina (Schweiz) sowie Neumarkt (Südtirol).

Ai Yoshida wird Werke von Bach (Präludium & Fuge G-Dur), Massimo Nosetti (Variationen über ein japanisches Volkslied), Gàrdonyi (Mozart changes), Franck (Offertoire) und Vinzenzo Petrali (Versetti per il Gloria) spielen.

Karten für das Abschlusskonzert des Orgelherbstes gibt es für acht Euro (ermäßigt für sechs Euro) ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.