Nikolaus besucht Geflüchtete in Friedrichshafen

Zwei Jahre hat die Nikolausfeier des Helferkreises Asyl der katholischen Kirchengemeinde St. Columban nicht stattfinden können. Corona ließ diese Tradition abbrechen. Doch die Kontakte zwischen den engagierten Helferinnen und Helfern und den Geflüchteten bleiben lebendig. Das hat der adventliche Nachmittag am Samstag im voll besetzten Gemeindehaus Arche St. Columban gezeigt.

Annemarie Fricker, die Koordinatorin des Helferkreises, freute sich über das Wiedersehen und die Begegnung mit so vielen Menschen aus verschiedenen Ländern wie Syrien, Irak, Libanon, Palästina, Afghanistan, Eriträa, Algerien, Tunesien, Gambia Guinea, Nigeria und der Ukraine. Die rege Teilnahme dieser meist nichtchristlichen Menschen zeigt, wie dankbar sie sind, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, an deren Leben und Traditionen teil zu haben, sich wieder treffen und zusammen feiern zu können. Zusammen mit dem Küchenteam hatten die Mitglieder des Helferkreises alles parat gemacht und die Tische weihnachtlich gedeckt. Es gab Tee, Kaffee und Saft sowie typisches Weihnachtsgebäck – Christstollen, Lebkuchen und Früchtebrot. Die Kinder konnten unter Anleitung an einem Tisch basteln und malen.

Parallelen zwischen Bibel und Koran

Zusammen mit Pfarrer Jean De Leon erklärte Fricker die weihnachtlichen Symbole wie die Lichter am Adventskranz, den mit Kerzen, Sternen und glitzernden Kugeln geschmückten Tannenbaum und die Tradition des Sich gegenseitig Beschenkens. Dass von der Geburt Jesu nicht nur in der Bibel, sondern auch im Koran berichtet wird, machten sie anhand der Heiligen Bücher deutlich. Singend trug De Leon den Text aus dem Lukas-Evangelium auf deutsch vor. Anschließend ertönte aus einem Smartphone gestreamt die entsprechende Sure aus dem Koran auf arabisch gesungen.

Gedichte für den Nikolaus

Derweil fieberten die Kinder dem Nikolaus entgegen. „Lasst uns froh und munter sein…“ intonierte Kantorin Marita Hasenmüller am Klavier, als der Heilige in Begleitung von Knecht Ruprecht mit einem prall gefüllten Sack voller Leckereien in den Saal einzog. Die Kinder kannten nicht nur das Lied auswendig und sangen kräftig mit, etliche konnten dem Nikolaus in bestem Hochdeutsch sogar Gedichte aufsagen. Wofür es natürlich eine extra Anerkennung gab.