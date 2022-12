Nikolaus besucht Allmannsweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Großen Andrang gab es beim Besuch des Nikolaus in Allmannsweiler. Über 70 Kinder scharten sich in freudiger Erwartung auf den Nikolaus um das stimmungsvolle Feuer auf dem Bolzplatz beim Gemeinschaftshaus Brennnessel. Dieser freute sich dann, dass einige Kinder ein Bild als Geschenk vorbereitet hatten. Einige besonders Mutige trugen ein Lied oder ein Gedicht vor. Im Anschluss verteilte der Nikolaus an die Kinder Geschenksäckchen, die mit Schokonikolaus und weiteren süßen Knabbereien gut gefüllt waren. Bereits zum zehnten Mal wurde der Nikolaus-Besuch vom Allmannsweiler Bürgerforum organisiert. Foto: Katrin Piram