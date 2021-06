Night of Lights – GZH erstrahlt in Rot

In der Nacht vom Dienstag, 22. Juni, auf Mittwoch, 23. Juni, findet die „Night of Lights 2.0“ statt. In dieser Nacht werden verschiedene Kultur- und Veranstaltungszentren, dazu gehören auch das Graf-Zeppelin-Haus und das Kulturhaus Caserne, rot illuminiert. Damit soll auf die weiterhin prekäre Lage der gesamten Veranstaltungsbranche aufgrund der Corona-Krise aufmerksam gemacht werden, wie die Häfler Stadtverwaltung mitteilt.

Bei der bundesweiten Licht-Aktion nehmen verschiedenste Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft teil. Obgleich es in kleinen Schritten bergauf gehe, bestehe noch kein Grund für Euphorie, da die Planung von Veranstaltungen nach wie vor von vielen Unsicherheiten und fehlender Planungssicherheit geprägt sei, so die Mitteilung weiter.

Das Kulturhaus Caserne und das Graf-Zeppelin-Haus werden sich der Aktion anschließen und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für einige Stunden in rotem Licht erscheinen. Dieses Licht-Monument soll als Zeichen der Solidarität für alle Akteure in der Veranstaltungsbranche und gegenüber Kunden und Partnern aus der Veranstaltungswirtschaft verstanden werden.