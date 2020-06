„Night of Lights“ – auch mit Messe und Graf-Zeppelin-Haus

Die „Night of Lights“ findet in der Nacht von 22. auf 23. Juni statt. Verschiedene Kultur- und Veranstaltungszentren werden rot illuminiert, um auf die prekäre Lage der Veranstaltungsbranche aufgrund der Corona-Krise aufmerksam zu machen. An der bundesweiten Lichtaktion nehmen laut Mitteilung Unternehmen in mehr als 250 Städten teil. Die Messe Friedrichshafen und das Graf-Zeppelin-Haus werden das Messegelände und das Kultur- und Kongresszentrum am Bodenseeufer in der Nacht von Montag auf Dienstag für einige Stunden in rotes Licht tauchen. „Dieses Licht-Monument soll als Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität für alle Akteure in der Veranstaltungsbranche verstanden werden“, heißt es in der Mitteilung, „im Besonderen aber auch gegenüber unseren Kunden und Partnern aus der Veranstaltungswirtschaft, wie zum Beispiel den Kongress- und Messeveranstaltern, Messebauunternehmen, Ausstellern, Konzertagenturen, Security-Firmen und Catering-Unternehmen in Friedrichshafen und der Bodenseeregion“.