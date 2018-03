„Niemand konnte in dieser Partie überzeugen“

Richard Darga hat mit seiner Mannschaft, den Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen, bei der 17:20-Heimniederlage am Samstagabend gegen den HC Lustenau einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen. Im Gespräch mit Thomas Schlichte erklärt der Coach, was dieses Ergebnis bedeutet und warum er sich dazu entschlossen hat, seine Arbeit am Saisonende zu beenden.

Herr Darga, was bedeutet diese Niederlage im Aufstiegsrennen für Sie und Ihr Team?

Nun, ich denke, dass sich das Lustenau nicht mehr nehmen lässt – es sind ja nur noch zwei Spiele. Bei uns haben die einfachsten Dinge nicht funktioniert, was uns sehr nervös gemacht und total verunsichert hat. Dann hat meinen Spielerinnen irgendwann das Selbstvertrauen komplett gefehlt. Es konnte aus der gesamten Mannschaft in dieser Partie einfach niemand überzeugen.

War der Druck im Hinblick auf den möglichen Sprung auf Platz eins vielleicht zu groß?

Ich denke schon, dass das die Mannschaft im Hinterkopf hatte und damit nicht richtig klar gekommen ist. Und das auch, weil du mit einer Niederlage ganz schnell wieder weiter nach hinten durchgereicht wirst. Wir werden nun versuchen, unsere beiden verbleibenden Spiele zu gewinnen und schauen dann, was dabei rauskommt. Ich glaube nicht, dass Lustenau stolpert.

Egal, welcher Platz und welche Liga es wird: Sie hören zum Saisonende definitiv auf?

Ja, das habe ich bei meinem Amtsantritt klar kommuniziert und mit dem Verein auch so besprochen. Ich habe diese Aufgabe übernommen, damit die TSG Ailingen in Ruhe Zeit hat, jemanden zu finden, was mit dem Beruf nicht immer so einfach zu vereinbaren gewesen war und ist. Dass es bisher so gut läuft, ist natürlich schön und nehmen wir gerne mit. Ich hoffe, dass nach mir jemand kommt, der die Spielerinnen weiterpuscht und das rausholt, was noch in ihnen steckt.