Niedrigwasser und Algen-Alarm: Längst nicht alle Seegemeinden sind betroffen

Ob Schiffahren oder Stand-up-Paddling: Sommer am See bedeutet vor allem Aktion im und auf dem Wasser. Wie die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) mittelt, könne man grundsätzlich von einem großartigen Sommer mit lauen Abenden, bestem Badewetter und viel Sonnenschein sprechen.

Doch es gibt es auch Schattenseiten: Die anhaltend warmen Temperaturen in Kombination mit dem Niedrigwasser unterstützen die Algenbildung in einzelnen Uferbereichen. Jetzt macht die Tourismusorganisation jedoch deutlich: Längst nicht alle Seegemeinden haben Probleme mit Algen oder Niedrigwasser.

„Erfrischender Tipp für heiße Tage“

Aktuell würden insbesondere zur Algenbelastung im Bodensee negative Nachrichten die Runde machen und die Urlaubsfreude der Gäste trüben. „Die Ursache des Algenwachstums ist mit den aktuellen Niedrigwasserständen des Bodensees, verbunden mit hoher Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen sowie der Verfügbarkeit von pflanzennutzbaren Nährstoffen erklärbar“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Landratsamtes Bodenseekreis sowie des Regierungspräsidiums des Landes Baden-Württemberg.

Die Geschäftsführerin der DBT, Ute Stegmann, ergänzt: „Die aktuellen Temperaturen wirken sich natürlich auch auf den Bodensee aus. Jedoch möchten wir klarstellen, dass das Niedrigwasser das Problem der Algenbelastung längst nicht in allen Seegemeinden verursacht. Der Bodensee ist nach wie vor ein erfrischender Tipp für heiße Sommertage.“

50 Badestellen zwischen Lindau und Stockach

Nicht nur das: Der See ist auch der größte und tiefste See Deutschlands, zählt zu den saubersten Gewässern des Landes, ist gleichzeitig der umfangreichste Trinkwasserspeicher Europas und bietet eine außergewöhnliche Vielfalt, insbesondere eine Menge Wasserspaß, heißt es in der Mitteilung.

In der Region seien nahezu alle Arten von Wassersport möglich, zum Beispiel das Stand-up-Paddling, Segeln, Tauchen, Tretbootfahren und vieles mehr.

Vor einem einmaligen Alpenpanorama gibt es laut Mitteilung zwischen Lindau und Stockach darüber hinaus rund 50 Badestellen zu besuchen. Darunter Strand- und Erlebnisbäder mit Seezugang und Schwimmbecken oder Freibäder sowie tolle Badeseen, die für abwechslungsreiche Erfrischung in nächster Umgebung zum Bodensee sorgen würden.

Gästen die Unsicherheit nehmen

„Auf unserer Internetseite kümmern wir uns um die entsprechende Darstellung aller Bademöglichkeiten: Die Tourist-Informationen halten die Hinweise zu den Situationen in den Strandbädern sowie an den Badeseen in der Region aktuell und tragen hier ein, insofern es Badewarnungen oder andere relevante Infos rund um den Besuch eines Freizeitbades gibt. Wer gezielt nach Bademöglichkeiten sucht, wird hier garantiert fündig und bekommt dabei alles Wissenswerte auf einen Blick“, heißt es weiter.

Außerdem weist die DBT auf die interaktive Badegewässerkarte auf landbw.de hin. Diese zeige natürliche Gewässer in Baden-Württemberg, deren Wasserqualität während der Badesaison regelmäßig kontrolliert werde. Nach heutigem Stand stellten die derzeit vermehrt auftretenden Grünalgen am Bodensee kein gesundheitliches Risiko für den Menschen dar. Ute Stegmann: „Diese Unsicherheit möchten wir den Gästen nehmen.“