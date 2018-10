Niedrigwasser: Neue Insel im Bodensee entstanden

Im Bereich der Rheinmündung bei Hard am Bodensee hat sich eine neue Sandinsel gebildet. Wie die Internationale Rheinregulierung mitteilt, handelt es sich dabei um eine natürliche Ablagerung.

Die Insel erhebt sich etwa 300 Meter hinter dem Ende der Vorstreckungsdämme. Sichtbar ist sie laut Angaben der Internationalen Rheinregulierung bereits seit einigen Wochen durch den niedrigen Pegel des Sees.

Fortschreitende Verlandung

„Es handelt sich dabei um natürliche Ablagerungen an einer Flussmündung in einen See, wie sie vielerorts in den Alpen im Zuge eines fortschreitenden Verlandungsprozesses vorkommen“, erklärte der österreichische Rheinbauleiter Mathias Speckle am Mittwoch die Entstehung der Insel.

Tatsächlich transportiere der Alpenrhein jedes Jahr zwei bis drei Millionen Kubikmeter Feststoffe aus dem Alpenrhein in den Bodensee. Die Folge sei eine Verlandung, die in den vergangenen Jahrzehnten dazu geführt habe, dass die Rheinmündung immer weiter in den Bodensee verschoben wurde. Bei ausbleibendem Hochwasser konnte so laut Rheinbauleiter Speckle auch die Insel entstehen.

Keine Einschränkung der Hochwassersicherheit

Die Rheinregulierung sieht derzeit keinen Handlungsbedarf im Hiblick auf die Hochwassersicherheit. Eine Tiefrinne auf der rechten Seite der Insel stelle den Abfluss sicher. Speckle sieht die Insel als Hinweis auf eine mögliche Bildung eines "Mündungsdeltas am Ende der Vorstreckungsdämme. Die Internationale Rheinregulierung hat die Rheinbauleitung Österreich beauftragt, eine Studie über die mögliche künftige Entwicklung der Mündung des Alpenrheins erstellen zu lassen. Diese wird vom Institut für Seenforschung in Langenargen und von der Versuchsanstalt für Wasserbau der ETH Zürich begleitet.

Die Veränderung des Rhein-Deltas wird bereits seit 1911 vermessen, einfließende Feststoffe werden an zwei Messstellen registriert. Die erhobenen Daten werden für Computersimulationen verwendet.

Bodenseepegel nah am Rekord

Generell hat das Niedrigwasser am Bodensee schon fast historische Ausmaße angenommen. Wie die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg mitteilte, liege der Wasserstand im Obersee des Bodensees bei Konstanz mit 288 Zentimtern etwa 45 Zentimeter unter dem für Oktober langjährig üblichen Mittelwert.

Aus der Luft sieht man rund um die Wasserburger Halbinsel sehr gut, wie wenig Wasser derzeit im Bodensee ist. (Foto: Thomas Warnack)

Noch gravierender ist die Situation am Untersee am Pegel Radolfszell mit 246 Zentimeter, gleichbedeutend mit einem rund 65 Zentimeter niedrigeren jahreszeitlich üblichen Mittelwert.

Etwas entspannter gestaltet sich die Situation derzeit an der Pegelmessstelle Friedrichshafen. Mit einem Wert von 282 Zentimetern ist man dort nur geringfügig unterhalb den üblichen Mittelwerten und sogar weit unter dem laut Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg historischen Tiefstand von 237 Zentimetern aus dem März 1963.

Nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg werden die Fließgewässer jetzt hauptsächlich durch den unterirdischen Zustrom von Grundwasser gespeist. Seit Februar habe es im Südwesten nur etwa 60 Prozent der normalen Niederschlagsmenge gegeben. Die Niedrigwassersituation sei landesweit noch nicht so außergewöhnlich wie im Jahr 2003. Da für die kommenden Tage kein Regen vorhergesagt ist, rechnen die Experten mit weiter stagnierenden oder leicht sinkenden Wasserständen.

Wasser am Rhein wird knapp

Die Folgen des ausbleibenden Regens bekommt die Schifffahrt besonders am Rhein immer mehr zu spüren. Mit 314 Zentimetern am Donnerstag (Pegel Maxau) wurde nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg der Wert vom 22. September 2003 von 320 Zentimetern unterschritten. Dieser markiert den niedrigsten Wert in der Periode von 1996 bis 2005.

So sieht die aktuelle Lage am Rhein bei Oberwesel aus. Das Niedrigwasser nähert sich Rekordwerten an. (Foto: dpa)

Mehrere Rheinfähren haben ihren Betrieb eingestellt. Nach Angaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung liegt es in der Verantwortung der Frachtschiffführer, ihre Ladung an die Fahrrinnentiefe anzupassen.

Beim aktuellen Wasserstand beträgt die nutzbare Tiefe der Fahrrinne nur noch rund 1,5 Meter. Ein 110 Meter langes Rheinschiff taucht leer zwischen 60 bis 80 Zentimeter tief ein und braucht 10 Zentimeter Wassertiefe je 100 Tonnen Fracht. Statt normalerweise 3000 Tonnen können nur noch 800 Tonnen oder weniger geladen werden.

Die aussergewöhnliche Trockenheit in der Schweiz wird am Rheinfall besonders deutlich sichtbar. pic.twitter.com/qSA6l2Mhzu— Nouvo SRF (@NouvoDE) 18. Oktober 2018

Beeinträchtigt von der Extremwetterperiode wird zudem eines der größten Naturschauspiele der Region. Die Durchflussmenge des Rheinfalls bei Schaffhausen beträgt mit rund 175 Kubikmetern pro Sekunde derzeit weniger als die Hälfte der durchschnittliche Durchflussmenge. Entsprechend zeigen aktuelle Bilder viel Geröll anstatt tosender Wassermassen.

