Niclas Labsch vom Stadtwerk am See spricht von einer gesicherten Versorgungslage

Der „Salon Rouge“, eine Diskussionsrunde des Ortsvereins der SPD Friedrichshafen, hat sich mit dem Thema Energiekrise beschäftigt. Laut Pressemitteilung wurde SPD-Mitglied Werner Nuber bereits in seiner Begrüßung sehr deutlich: „Wir müssen weg von der einseitigen Energie-Abhängigkeit. Doch momentan ist die Herausforderung eher, wie wir durch den Winter kommen.“

Diese Frage gab er an den Referenten des Salon Rouge, Niclas Labsch vom Stadtwerk am See, weiter. „Dieses Jahr ist ein besonderes,“ eröffnete der Vertriebsleiter seinen Vortrag. Er zeigte der Mitteilung zufolge die Verantwortung der Daseinsvorsorge des Stadtwerks in der Region auf und schilderte die Herausforderungen in der aktuellen Situation.

Das bundespolitische Umfeld sei sehr schwankend und daher sei auch die Umsetzung schwierig. So müssten die Prozesse kurzfristig auf die Krise und die neuen Anforderungen angepasst werden. Zudem führe die Verknappung in der Energieerzeugung aktuell zu untertäglichen Preisschwankungen. „Wenige Marktteilnehmer haben einen enormen Einfluss auf den Markt“, stellte Labsch fest.

Die konkrete Frage, ob man mit einem warmen Wohnzimmer durch den Winter kommen wird, beantwortete der Experte positiv: „Die Versorgungslage ist zum heutigen Stand gesichert“. Der bisherige milde Herbst- und Winterverlauf sowie die sehr gut gefüllten Gasspeicher würden dazu beitragen. Dennoch rief er dazu auf, weiterhin Energie zu sparen, heißt es.

In der anschließenden Diskussion ging es darum, wie in der Bodenseeregion die erneuerbaren Energien ausgebaut werden können. Dabei wurden verschiedene Möglichkeiten unter anderem Agri-PV und die Rolle des Stadtwerks am See diskutiert. Die Aufgabe des regionalen Energieversorgers sei die Bereitstellung der Infrastruktur. „Die Netze sind die Ader der Energiewende,“ sagte Labsch. Die aufwändigen und langwierigen Genehmigungsverfahren seien eine enorme Hemmschwelle, um die erneuerbaren Energien voranzutreiben. Dies nahm Werner Nuber laut Mitteilung als Hausaufgabe für die Politik auf: „Genehmigungsverfahren müssen erleichtert und die Förderungen ausgebaut werden.“