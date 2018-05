Der Kampf um Platz zwei und um den Klassenerhalt spitzt sich in der Fußball-Kreisliga A2 weiter zu. Nach dem 3:3 des SV Achberg gegen den FC Friedrichshafen belegt das Team von Trainer Michael Riechel Platz drei mit 43 Punkten. Drei Punkte trennen Achberg vom Zweiten Lindau. Durch den Punktgewinn hat der FC mit Oberteuringen gleichgezogen (beide 16 Zähler). „Es bleibt spannend bis zum Schluss“, sagt FC-Trainer Damir Alihodzic, also nichts für schwache Nerven.

Was war das für ein Nachholspiel am Mittwochabend in Achberg. Der heimische SVA führte zur Pause mit 3:0. „Wir haben uns bei allen Gegentoren nicht gut angestellt“, sagte Damir Alihodzic einen Tag danach. In der Pause drohte er seiner Mannschaft damit, den Schiedsrichter zu bitten, die Partie vorzeitig abzupfeifen, sollten die Spieler sich nicht steigern. „Mit allen Konsequenzen. Ich war richtig sauer“, so der FC-Trainer. Die Worte kamen an. Seine Mannschaft machte aus einem 0:3 am Ende ein 3:3. Ein dickes Lob erhielt der aus Togo stammende Assirou Ouro-Bodi. „Ich habe ihn vor dem Spiel aus Isny abgeholt und er hat gegen Stürmer Simon Goldbrunner einfach nur stark gespielt“, betonte Alihodzic. Ouro-Bodi hat in Isny einen Job und ist unter der Woche von der in Friedrichshafen lebenden Familie getrennt. Alihodzic holte ihn vor der Partie ab und brachte ihn nach dem Spiel wieder nach Isny. Einen Wermutstropfen hatte der Abend für den FC. In der Nachspielzeit sah Mohamed Halassan die Gelb-Rote Karte und ist für die nächste Partie gesperrt. Eine starke Leistung zeigte Pietro Montano, der mit einem fulminanten Freistoß das 3:3 erzielte.

Fünf Niederlagen und dabei kein einziges Tor erzielt

Der TSV Eriskirch hat zuletzt ordentlich Prügel bezogen. Nach dem 4:2 gegen die SGM Fischbach-Schnetzenhausen folgten fünf Niederlagen, dabei schoss die Mannschaft in diesen Spielen kein einziges Tor. Dazwischen lag ein 2:1-Sieg gegen Lindau im Nachholspiel (26. April). „Wir hatten zuletzt großes Verletzungspech und die Ausfälle konnten wir nicht kompensieren“, sagte TSV-Trainer Mico Susak. In Lindau sieht er sein Team ganz klar in der Außenseiterrolle. Die SpVgg Lindau will die Steilvorlage des SV Achberg für sich nutzen. „Wir dürfen aber nicht ins Spiel gehen und meinen, alles geht von alleine. Eriskirch ist ein Gegner, der einem das Leben sehr schwer machen kann“, sagt der Sportliche Leiter, Benedikt Geiger. Verzichten muss die SpVgg auf Torhüter Alex Koppers, der sich in der Partie gegen Ailingen einen Kreuzbandriss zuzog. Für ihn spielt Sascha Thommes. Auch Armin Selak kann verletzungsbedingt nicht mitwirken.

Der drittletzte Spieltag der Saison könnte richtungsweisend sein. Sollte Achberg gegen Neukirch verlieren und Lindau gegen Eriskirch gewinnen, dann beträgt der Vorsprung sechs Punkte. Oberteuringen (in Ailingen) und der FC (in Schlachters) stehen vor zwei schweren Auswärtsspielen.