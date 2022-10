Nicht zum B31-Termin geschafft – wegen Stau auf der B31

Diese Zahlen des SWR alarmieren: 88 Prozent der Mädchen und 80 Prozent der Jungen bewegen sich zu wenig. Wenn die Sporthalle des Berufsschulzentrums geschlossen wird, um Flüchtlinge unterzubringen, dürfte der Bewegungsmangel zunehmen – weil Sportunterricht ausfällt.

Der Landkreis ist deshalb in der Pflicht, nach Alternativen in der Unterbringung zu suchen. Dabei muss auch die Messe ernsthaft in Betracht gezogen werden.

Allerdings nicht erst, wenn die Zahl der Geflüchteten weiter steigt. Warum? Weil Zeit Fakten schafft: Ist eine Halle erst zur Unterkunft umgewidmet, dürfte das auf absehbare Zeit auch so bleiben.

Ein Fall von "Was zu beweisen war"?

Warum geht nichts voran in Sachen B31-Planung? Dieser Frage hat sich der Tage der FDP-Landtagsabgeordnete Klaus Hoher gewidmet. Zum B31-Gespräch hatte er den verkehrspolitischen Sprecher der Liberalen dabei, Christian Jung. Die anwesenden (Ober-)Bürgermeister aus Friedrichshafen, Markdorf, Stetten, Daisendorf und Hagnau staunten nicht schlecht, dass Jung genauso blank da stand in der Sache wie alle anderen. Meersburgs Schultes Robert Scherer fehlte übrigens – wegen eines Staus auf der B31.

Dass es bei der B31 nicht am Versand der Unterlagen liegen kann, wurde schnell klar. Am Geld scheitert es auch nicht, versicherte Jung. Corona? Naja. Aber warum arbeitet man mit dem RP und im Dialogverfahren bis 2019 eine Lösung aus, schlägt eine vierspurige Straße vor, klatscht der Bund als Bauherr Beifall und dann passiert – nix?

Jung (der die Ortsdurchfahrt von Hagnau auch als 30er-Zonen-Blitzarena bezeichnete) deutete an, dass es „Abgeordnete gibt, die eine sinnvolle Verkehrsinfrastruktur verhindern wollten“. Auch könne man so ein Konzept durch Konkurrenzplanung verzögern. Kein Geheimnis: Verkehrsminister Winfried Hermann will keinen vierspurigen Ausbau und der direkt gewählte Abgeordnete Martin Hahn (beide grün) die Trasse gar nicht. Die Nachfrage beim RP ergibt, dass beim RP wirklich noch parallel an Thema Dreispurigkeit gearbeitet wird.

Fazit: Die Region kann mit Bürgermeistern, Landrat, Regionalverband und Wirtschaft so geschlossen auftreten, will sie will. Wenn sie mit der Landesregierung keinen Einigung hinbekommt, wird’s schwierig.

"Falscher" Abgeordneter in Berlin

Politik ist ja oft ein schnelllebiges Geschäft. Manchmal dauert es aber doch, bis die ein oder andere Erkenntnis reift. Gehen Sie mal auf die Internetseite www.leon-hahn.de. Dort lächelt Ihnen der SPD-Kreisvorsitzende entgegen und verkündet, er sei „Ein echter Bodensee-Abgeordneter für uns in Berlin“.

Nun hat zwar seine Partei sehr beachtlich abgeschnitten bei der jüngsten Bundestagswahl, das Direktmandat hat aber Volker Mayer-Lay von der CDU ergattert. Was zunächst ein bisschen nach Amtsanmaßung riecht, ist in Wahrheit eine Werbehomepage aus dem letzten Wahlkampf. Alles halb so schlimm, trotzdem würden die Spießgesellen zur Überarbeitung raten. Oder zum Abschalten.