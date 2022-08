Nicht vergessen: Den emotionalen Akku laden

Herbst und Winter werden hart. Das bekommen wir gerade in allen Facetten vermittelt. In meinem Umfeld beobachte ich deshalb bereits seit einiger Zeit, dass sich eine, ich nenne es mal Eichhörnchen-Mentalität breitmacht.

Einschränkungen leichter ertragen

Der Kollege hat auf den letzten Drücker noch einen Schwedenofen ergattert, den er jetzt im Wohnzimmer installiert. Ein anderer kauft Brennholz auf, wann immer es geht, und der Dritte füllt gerade seine Heizöltanks bis zum Rand. Ich steh’ dem einigermaßen hilflos gegenüber, denn mit einer Gasheizung tut man sich schwer, Vorräte anzulegen.

Aber auch ich bin nicht untätig, sondern lade auf – meine emotionalen Akkus nämlich. Denn das ist mindestens genauso wichtig wie eine warme Bude, habe ich neulich gelesen. Wer sich jetzt viele positive Erinnerungen für den Winter schafft, tüchtig feiert und das Leben genießt, der füllt seinen Resilienzspeicher und kann viele Einschränkungen in den kommenden Monaten leichter ertragen.

Hallo Energiespeicherer

In diesem Sinne habe ich in den vergangenen Wochen emotional ordentlich vollgetankt: Seehasen, Ruten-, Schützenfest und Kulturufer gefeiert, es mir im Italienurlaub kulinarisch gut gehen lassen und mit den Massen den Leichtathleten im Münchener Olympiastadion zugejubelt. Und da mein emotionaler Akku immer noch ordentlich Platz hat, werden Sie mich sicher in den nächsten Wochen noch bei weiteren Festivitäten und Kulturveranstaltungen sehen – in der Hoffnung, dort viele weitere emotionale Energiespeicherer zu treffen.